أقر الناشط اليميني دانيال توماس، البالغ من العمر 37 عاماً والمعروف بلقب «داني تومو»، بمسؤوليته عن إتلاف قارب مطاطي في القناة الإنجليزية. وجاء هذا الاعتراف خلال جلسة قضائية عُقدت يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 في مدينة بورتسموث، حيث شارك المتهم عبر رابط فيديو من داخل السجن.

تفاصيل واقعة التخريب

أكدت التحقيقات أن توماس استخدم سكيناً لتمزيق القارب المستهدف. وفي وقت سابق، استمعت المحكمة إلى إفادات تشير إلى اقتراب توماس بقاربه الخاص من قارب للمهاجرين كان يخضع لعمليات مساعدة من قبل خفر السواحل الفرنسي وقوات الحدود وجمعية RNLI.

ادعاءات الادعاء العام

أوضح المدعي العام كيفن لوسي في شهر سبتمبر أن المتهم تعمد توجيه قاربه نحو قارب المهاجرين الذي كان خالياً في تلك اللحظة. وخلال هذه العملية، كان أحد الأفراد الفرنسيين من قارب إنقاذ قد صعد إلى قارب المهاجرين. وذكرت المحكمة أن توماس طالب المهاجرين بمغادرة القارب، زاعماً أنهم وصلوا إلى الأراضي الإنجليزية، كما أصر على ضرورة إعادة الجميع إلى فرنسا وتدمير كافة قوارب المهاجرين.

موقف المتهم القانوني

جدد توماس خلال جلسة الخميس إنكاره للتهمة الموجهة إليه والمتعلقة بعدم الإفصاح عن رمز قفل هاتفه المحمول للسلطات. وتستند هذه التهمة إلى المادة 53 من قانون تنظيم سلطات التحقيق لعام 2000. هذا وقد قررت المحكمة حجب تفاصيل عنوان سكن المتهم عن السجلات العامة.