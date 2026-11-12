فعاليات معرض "أمل العودة" في أنطاليا

انطلقت في ولاية أنطاليا التركية فعاليات معرض "أمل العودة: العودة – حكاية شجرة زيتون" بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31". ينظم هذا المعرض اتحاد نقابات "مأمور سن" والاتحاد الدولي للعمل، ويفتح أبوابه للزوار داخل مركز المؤتمرات بالمنطقة الخضراء في الفترة ما بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

أرقام صادمة حول الإبادة البيئية في غزة

يسلط المعرض الضوء على حجم الإبادة البيئية التي خلفتها العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. تشير البيانات المعروضة إلى أن كمية المتفجرات التي أُلقيت على القطاع تعادل 13 ضعف قوة القنبلة الذرية التي ضربت هيروشيما عام 1945. كما تجاوزت الانبعاثات الكربونية خلال أول 60 يوماً من الحرب ما تنتجه 20 دولة سنوياً، مما تسبب في كارثة بيئية ومناخية ألحقت أضراراً جسيمة بالهواء والتربة ومصادر المياه.

حجم الدمار في البنية التحتية والقطاع الزراعي

تظهر التوثيقات أن 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في غزة تعرضت للدمار، مع تضرر 81 بالمئة من المباني وتراكم أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض. خرجت 45 منشأة مياه عن الخدمة من أصل 54 منشأة، بينما أصبحت 97 بالمئة من الأراضي الزراعية غير صالحة للاستخدام. وتراجعت أعداد أشجار الزيتون من مليوني شجرة إلى 150 ألف شجرة فقط، في حين طال التدمير 208 مبانٍ تاريخية وثقافية من أصل 325.

توثيق نضال الفلسطينيين والإرث الثقافي

يحتوي المعرض على مقتنيات من الحياة اليومية الفلسطينية، وشجرة زيتون محترقة جزئياً، وصور فوتوغرافية وأعمال فنية بصرية. وتتضمن خريطة المعرض مفاتيح ترمز للمنازل المدمرة وذكرى نكبة 1948، بهدف التعريف بالإرث الثقافي ونضال السكان للبقاء. يُذكر أن الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 74 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 175 ألفاً، ويربط المعرض بين هذه المآسي وقيم السلام والكرامة الإنسانية والعدالة البيئية.