لقي عامل مصرعه وأصيب أربعة من موظفي شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، صباح الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إثر انفجار تلاه حريق داخل معمل للغاز في مجمع الشركة بمرسى البريقة شرق طرابلس.

تفاصيل الحادث وأسبابه الفنية

نتج الحريق عن انفجار وقع في خط أنابيب الغاز المسؤول عن تغذية غلايات البخار داخل الموقع. وأوضح مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، أن التحقيقات الأولية ترجح وقوع تسرب في الخط المغذي لإحدى الغلايات قبل وقوع الانفجار.

الاستجابة الميدانية والتحقيقات الجارية

تمكنت فرق الطوارئ والإطفاء من السيطرة على النيران بشكل كامل بعد إغلاق خطوط الغاز المتضررة. وقد وجه مسعود سليمان الجهات المعنية ببدء تحقيق فني دقيق للكشف عن كافة ملابسات الواقعة وأسبابها.

تداعيات الحادث على الإنتاج

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن الحادث لم يؤثر على عمليات إنتاج النفط الخام أو إمدادات الغاز. وفي سياق متصل، أفادت تقارير محلية بأن العامل الذي فارق الحياة جراء الحادث يحمل الجنسية المصرية.