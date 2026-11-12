تغيير تاريخي في ميسيسيبي

انتزع الديمقراطي سكوت كولوم مقعداً في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميسيسيبي، متفوقاً على منافسته الجمهورية سيندي هايد سميث. ويعد هذا الفوز تحولاً سياسياً بارزاً، إذ لم تنتخب الولاية ديمقراطياً لهذا المنصب منذ عام 1982. كما سجل كولوم رقماً قياسياً بكونه أول سيناتور أسود يمثل الولاية منذ عام 1875.

عملية فرز الأصوات

استغرقت عملية إحصاء الأصوات أكثر من أسبوع كامل بعد يوم الاقتراع. ونظراً لغياب قانون ينص على إعادة الفرز التلقائي، دفعت المجموعات الديمقراطية والجمهورية بمئات المحامين والمتطوعين لمراقبة سير العمليات في 82 مقاطعة.

سجل كولوم المهني والانتخابي

سبق لكولوم أن شغل منصب المدعي العام للدائرة 16 في عام 2015، حيث حقق نسبة إدانات بلغت 94%. وخلال حملته الأخيرة، استخدم شاحنة لتوزيع "تاكو" مجاني على الناخبين. وقبل أسبوع من الانتخابات، حضر تجمعاً انتخابياً لدونالد ترامب بهدف الاستماع المباشر للمخاوف الاقتصادية التي يبديها المواطنون.

جدل ما بعد الانتخابات

أعلنت هايد سميث في ليلة الانتخابات تمسكها بمنصبها، مشيرة إلى أنها سبق أن منعت كولوم من تولي منصب قاضٍ فيدرالي، وأن الناخبين سيفعلون الشيء نفسه تجاه ترشحه لمجلس الشيوخ. وفي مؤتمر صحفي عقده في اليوم التالي، رد كولوم على تصريحات منافسته قائلاً: «بارك الله في قلبها». وعقب إعلان النتائج، تعهد كولوم بتمثيل كافة سكان ميسيسيبي، كما أجرى جولات ميدانية شملت كليات ميلسابس، وجاكسون ستيت، وتوجالو. كما زار متاجر محلية في مدينة جاكسون، منها "مارشالز ميوزيك آند بوك ستور"، و"أوف بيت"، و"برينتس دراجز".