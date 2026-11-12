واقعة التوبيخ في مقبرة أرلينغتون

تعرض وزير الدفاع بيت هيغسيث ومجموعة من مساعديه لتوبيخ مباشر من قبل حارس في الجيش الأمريكي يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026. حدثت الواقعة عند قبر الجندي المجهول عقب انتهاء مراسم إحياء يوم المحاربين القدامى.

أسباب التدخل العسكري

وجه الحارس ملاحظته الصارمة بسبب قيام بعض أفراد الوفد بالضحك والحديث بصوت مسموع في محيط النصب التذكاري. شدد الحارس على ضرورة التزام جميع الزوار بالصمت التام وإظهار الاحترام الواجب للموقع. كان الوفد قد التقط صوراً تذكارية في المكان قبل أن يتدخل الحارس لفرض النظام.

أعضاء الوفد المرافق

رافق الوزير هيغسيث في هذه الزيارة زوجته جينيفر. كما ضم الوفد رئيس الأركان ريكي بوريا ونائب رئيس الأركان باتريك ويفر. تواجدت أيضاً المستشارة الأولى ونائبة المساعد تامي راداباو ضمن المجموعة المرافقة للوزير.

تجاهل الملاحظة العسكرية

بعد توجيه التوبيخ، اكتفى هيغسيث بالالتفات بشكل سريع نحو الحارس. واصل الوزير صعود الدرج بعد هذه الالتفاتة مباشرة دون توقف إضافي.