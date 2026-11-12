أُطلق في الأردن يوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 مشروع توأمة يهدف إلى تطوير قطاع التعدين المحلي عبر الاستفادة من الخبرات الأوروبية. ويُعد هذا البرنامج، الممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي، الأول من نوعه على مستوى العالم العربي.

تعزيز الشراكة الاقتصادية والمعايير الفنية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بيير-كريستوف شاتزيسافاس أن المبادرة تعزز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، مشيراً إلى أهمية الموارد الطبيعية في الأردن مثل الفوسفات والبوتاس والسيليكا. من جانبه، أوضح سفير إسبانيا خوسيه لويس باردو كويردو أن المشروع يسعى لضمان مطابقة المنتجات التعدينية الأردنية للمواصفات الأوروبية. كما أعربت سفيرة اليونان إيريني ريغا عن استعداد بلادها الكامل لتقديم الخبرات اللازمة لتطوير هذا القطاع.

استخدام التقنيات الحديثة وتطوير الكفاءات

صرح وزير الطاقة صالح الخرابشة بأن المشروع يعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في العمليات التعدينية. وأوضح مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين هشام الزيود أن البرنامج يشمل جوانب الترخيص والرقابة والترويج الاستثماري، معلناً عن خطة لإنشاء مركز تميز يختص ببناء القدرات وتطوير الكفاءات في هذا المجال.

أهداف استراتيجية لنمو الاقتصاد الوطني

يركز المشروع، الذي يستمر لمدة عامين بمشاركة خبراء من الأردن وإسبانيا واليونان، على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. وتستهدف استراتيجية التعدين الأردنية تحقيق نمو سنوي بنسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2033.