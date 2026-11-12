عقدت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع امتدت لأكثر من ساعة في 10 نوفمبر 2026، لمناقشة تعيينات جديدة في وكالة "ناسا"، مع تركيز أعضاء اللجنة بشكل موازٍ على ترشيح دانييل ثومان لعضوية لجنة الاتصالات الفيدرالية.

خلفية المرشح جوشوا شوماكر للمنصب المالي

رشحت الإدارة جوشوا شوماكر لمنصب المدير المالي في "ناسا"، وهو المنصب الشاغر منذ يناير 2025، بعد تعثر التصويت على ترشيح غريغ أوتري في عام 2025. يشغل شوماكر منذ أغسطس 2026 منصب مستشار أول في مديرية دعم المهام بالوكالة، ويمتلك خبرة تمتد لعشرين عاماً في القطاع الخاص وحكومة ولاية ميسيسيبي، فضلاً عن عمله السابق مراقباً في اللجنة الوطنية الجمهورية.

رؤية شوماكر المالية وأولوياته

تعهد شوماكر بالعمل على تحديث الأنظمة المالية للوكالة وتعزيز الشفافية والمساءلة. وأكد أن المدير المالي يتحمل مسؤولية تقديم صورة صادقة ودقيقة للوضع المالي في الوقت المناسب. وفيما يخص أكاديمية الفضاء الأمريكية المقترحة، أرجأ شوماكر الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بها، مشدداً على أن تحديد موقعها يقع ضمن صلاحيات الرئيس.

مسيرة روبرت ستاينو وتحديات الرقابة

يأتي ترشيح روبرت ستاينو لمنصب المفتش العام خلفاً للمنصب الشاغر منذ رحيل بول مارتن في أواخر 2023. يعمل ستاينو في مكتب المفتش العام لـ"ناسا" منذ عام 2009، ويشغل منصب المسؤول الأول هناك منذ ديسمبر 2024، كما تضمنت مسيرته المهنية العمل في جهاز الخدمة السرية الأمريكي ومكتب المفتش العام بوزارة الطاقة. حدد ستاينو ثلاثة تحديات رئيسية لمهامه، وهي: الأمن السيبراني، والعودة إلى القمر، والانتقال من محطة الفضاء الدولية نحو المحطات التجارية، مؤكداً أن المساءلة يجب أن تتماشى مع طموحات الوكالة.

خطوات التصويت القادمة

أعلنت لجنة التجارة في 11 نوفمبر 2026 عن تحديد يوم 18 نوفمبر 2026 موعداً لاجتماع مخصص للتصويت على اعتماد المرشحين للمناصب القيادية في "ناسا".