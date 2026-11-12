يعد تمرين السكوات (Squat) من أقوى التمارين الأساسية التي تستهدف الجزء السفلي من الجسم، فهو يبني عضلات الفخذين، والأرداف، ويقوي الجذع. ومع ذلك، يتطلب هذا التمرين دقة عالية في الأداء لتجنب الإصابات وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة. إليك الدليل الشامل لأداء الحركة بطريقة صحيحة ومستدامة.

قف بوضعية مستقيمة مع مباعدة قدميك بعرض الكتفين، وتوجيه أصابع القدمين للخارج قليلاً. حافظ على استقامة ظهرك وشد عضلات البطن، مع النظر إلى نقطة ثابتة أمامك للحفاظ على توازن الرقبة. ابدأ بالحركة عن طريق دفع الوركين إلى الخلف وكأنك تجلس على كرسي غير مرئي، مع الحفاظ على ثبات كعبيك على الأرض. انزل بجسمك حتى يصبح فخذاك موازيين للأرض تقريباً، مع التأكد من عدم تجاوز ركبتيك لمستوى أصابع قدميك بشكل مبالغ فيه. ادفع جسمك للأعلى باستخدام قوة عضلات الفخذين والكعبين للعودة إلى وضعية الوقوف الأصلية، مع الزفير أثناء الصعود.

متطلبات الأداء الآمن

لضمان سلامة مفاصلك وعمودك الفقري، يجب الالتزام ببعض القواعد الأساسية قبل وأثناء التمرين:

الإحماء: لا تبدأ التمرين أبداً دون إحماء كافٍ لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق لتنشيط الدورة الدموية وتهيئة المفاصل.

لا تبدأ التمرين أبداً دون إحماء كافٍ لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق لتنشيط الدورة الدموية وتهيئة المفاصل. التحكم في التنفس: استنشق الهواء بعمق قبل النزول، واحبس نفساً بسيطاً لدعم استقرار الجذع، ثم ازفر بقوة عند الصعود.

استنشق الهواء بعمق قبل النزول، واحبس نفساً بسيطاً لدعم استقرار الجذع، ثم ازفر بقوة عند الصعود. وضعية الظهر: يجب أن يظل العمود الفقري في وضعه الطبيعي (محايد) طوال فترة الحركة، وتجنب تقوس الظهر للداخل أو الخارج.

يجب أن يظل العمود الفقري في وضعه الطبيعي (محايد) طوال فترة الحركة، وتجنب تقوس الظهر للداخل أو الخارج. توزيع الوزن: تأكد من توزيع وزن جسمك بالتساوي على كامل القدم، مع التركيز على دفع الأرض من خلال الكعبين.

نصائح إضافية للمبتدئين والمحترفين

قد يواجه البعض صعوبة في البداية، لذا يفضل اتباع الآتي:

المستوى النصيحة الأساسية المبتدئ استخدم كرسي خلفك للمس الوركين به فقط دون الجلوس الكامل لضبط العمق. المتوسط يمكنك إضافة أوزان خفيفة أو دمبلز لزيادة المقاومة مع الحفاظ على التكنيك. المتقدم ركز على بطء الحركة في مرحلة النزول لزيادة الضغط على الألياف العضلية.

تنبيهات هامة

إذا كنت تعاني من آلام مزمنة في الركبتين أو أسفل الظهر، فمن الضروري استشارة متخصص رياضي أو طبيب قبل البدء في ممارسة هذا التمرين. لا تحاول رفع أوزان ثقيلة قبل إتقان التكنيك الصحيح بوزن الجسم فقط. التدرج هو مفتاح الاستمرارية؛ ابدأ بعدد تكرارات بسيط (مثل 3 مجموعات من 10 تكرارات) وزد الحمل تدريجياً مع مرور الأسابيع. تذكر أن جودة الحركة أهم بكثير من عدد التكرارات أو مقدار الوزن المستخدم.

للحصول على برامج تدريبية مخصصة أو جداول غذائية تتناسب مع حالتك الصحية، يرجى مراجعة المنصات الرسمية للجهات الرياضية المختصة أو استشارة مدرب معتمد يمتلك شهادات موثقة في هذا المجال.