شهدت القاهرة مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026 مراسم افتتاح النسخة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، وسط عروض تستمر حتى 20 نوفمبر 2026.

مشاركة دولية واسعة وتصنيف عالمي

تستقبل الدورة الحالية 145 فيلماً من 64 دولة حول العالم، مما يعكس المكانة المرموقة للحدث الذي يحظى بتصنيف الفئة (A) من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس. وقد استهل المهرجان فعالياته بعرض الفيلم الأمريكي «أنا أؤدي روكي» للمخرج بيتر فاريلي.

احتفالية اليوبيل الذهبي وترميم التراث

وصف الدكتور عبد العزيز قنصوة هذه الدورة بالاستثنائية، نظراً لتزامنها مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس المهرجان. وأعلن قنصوة عن خطة طموحة تهدف إلى ترميم 140 فيلماً من كلاسيكيات السينما المصرية، مؤكداً أن السينما تعد قوة ناعمة تساهم في تشكيل الوعي وتدعم قنوات الحوار بين مختلف الشعوب.

تاريخ المهرجان ورؤية القيادة الفنية

أوضح الفنان حسين فهمي أن المهرجان انطلق لأول مرة عام 1976 بمبادرة من الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين، مشيراً إلى أن الترتيب الحالي للدورة الـ47 يرجع إلى إلغاء ثلاث دورات سابقة نتيجة ظروف استثنائية. وشدد فهمي على أن السينما المصرية ستبقى منارة عالمية للإبداع، مؤكداً أن الفن الحقيقي يمتلك القدرة على الاستمرار والبقاء في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.