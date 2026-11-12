تعد الليزي كيك أو "كيكة البسكويت الباردة" واحدة من أكثر الحلويات شعبية في المنازل المصرية، فهي لا تتطلب فرناً أو مهارات معقدة، وتعتمد بشكل أساسي على تماسك المكونات معاً في قالب واحد. إليك الطريقة المثالية لتحضيرها في أي وقت.

ابدأ بتكسير البسكويت السادة إلى قطع متوسطة الحجم في وعاء كبير، وتجنب طحنه تماماً حتى لا يفقد قوامه المميز. في قدر على نار هادئة، قم بإذابة الزبدة مع الكاكاو الخام والسكر والحليب، مع التقليب المستمر حتى يتجانس الخليط تماماً. أضف الفانيليا إلى الخليط الساخن، ثم ارفعه عن النار واتركه ليبرد قليلاً قبل إضافته للبسكويت. اسكب خليط الشوكولاتة فوق قطع البسكويت وقلب بلطف حتى تتغلف جميع القطع بالكامل. ضع المزيج في قالب مبطن بورق الزبدة أو كيس بلاستيكي، واضغط عليه جيداً ليتماسك. أدخل القالب إلى المجمد (الفريزر) لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى يتماسك القوام تماماً قبل التقطيع.

مكونات حلى الليزي كيك الأساسي

تعتمد الوصفة الأصلية على توازن دقيق بين المواد الدهنية والكاكاو، ويمكنك الاعتماد على الجدول التالي لضمان الحصول على قوام متماسك وهش في نفس الوقت:

المكون الكمية المقترحة بسكويت سادة 400 جرام زبدة طبيعية 100 جرام كاكاو خام نصف كوب حليب سائل نصف كوب سكر بودرة نصف كوب

نصائح لنجاح الوصفة

جودة الكاكاو: اختر نوعاً جيداً من الكاكاو الخام غير المحلى، فكلما كانت جودة الكاكاو مرتفعة، كان طعم الليزي كيك أغنى وأقرب للوصفات الاحترافية.

اختر نوعاً جيداً من الكاكاو الخام غير المحلى، فكلما كانت جودة الكاكاو مرتفعة، كان طعم الليزي كيك أغنى وأقرب للوصفات الاحترافية. توازن القوام: إذا شعرت أن الخليط سائل أكثر من اللازم، يمكنك إضافة كمية بسيطة إضافية من البسكويت، فالمهم أن يكون الخليط كثيفاً ليغطي البسكويت دون أن يذوب تماماً.

إذا شعرت أن الخليط سائل أكثر من اللازم، يمكنك إضافة كمية بسيطة إضافية من البسكويت، فالمهم أن يكون الخليط كثيفاً ليغطي البسكويت دون أن يذوب تماماً. الإضافات الاختيارية: يمكنك تعزيز النكهة بإضافة القليل من المكسرات المحمصة أو جوز الهند، ولكن احرص على عدم الإفراط فيها حتى لا تؤثر على تماسك القالب.

يمكنك تعزيز النكهة بإضافة القليل من المكسرات المحمصة أو جوز الهند، ولكن احرص على عدم الإفراط فيها حتى لا تؤثر على تماسك القالب. التخزين: يفضل دائماً الاحتفاظ بالليزي كيك داخل المجمد، وتخرج قبل التقديم بدقائق قليلة فقط للحفاظ على قوامها المتماسك الذي يسهل تقطيعه.

تذكر أن سر نجاح هذه الحلوى يكمن في الصبر على تبريدها؛ فكلما زادت فترة وجودها في البرودة، تداخلت النكهات وأصبح القوام مثالياً للتقطيع. هذه الوصفة مرنة للغاية وتعتبر أساساً يمكن البناء عليه بإضافة نكهاتك المفضلة مثل القهوة سريعة الذوبان أو القليل من بشر الشوكولاتة الداكنة على الوجه.