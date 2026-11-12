كشفت شركة Gigabyte يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 عن جهاز كمبيوتر صغير الحجم يحمل اسم AI Top Aero، والذي يتميز بهيكل لا تتجاوز سعته لتراً واحداً. يعتمد هذا الجهاز في أدائه على منصة Nvidia RTX Spark المتطورة.

مواصفات تقنية متقدمة

يعمل الجهاز بواسطة شريحة Nvidia RTX Spark N1X، التي تدمج معالج Nvidia Grace بـ 20 نواة ووحدة معالجة رسومات تعتمد على معمارية Blackwell. ويدعم الحاسوب ذاكرة وصول عشوائي موحدة من نوع LPDDR5X تصل سعتها إلى 128 جيجابايت، مما يسمح لوحدة معالجة الرسوميات بالاستفادة من كامل هذه السعة. كما يوفر الجهاز مساحة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت عبر أقراص PCIe Gen 5 SSD.

نظام تبريد واتصال فائق

صممت Gigabyte نظام تبريد مخصصاً داخل الهيكل الصغير لضمان كفاءة الأداء والتعامل مع حرارة المعالج ووحدة الرسوميات. ويحتوي الجهاز على منفذ إيثرنت بسرعة 10 جيجابت، ومنافذ USB Type-C، بالإضافة إلى دعم تقنية Wi-Fi 7 للاتصال اللاسلكي.

دعم برمجيات الذكاء الاصطناعي

يعتمد الجهاز على نظام التشغيل Windows ومنصة Nvidia CUDA لتشغيل التطبيقات. وهو متوافق مع أدوات الذكاء الاصطناعي المحلية مثل LM Studio وOllama وComfyUI، كما يدعم نماذج Nvidia Nemotron وبروتوكول Nvidia Pair لتوزيع مهام الاستنتاج. وتدعم وحدة معالجة الرسوميات في الجهاز تقنية Nvidia DLSS 5 المخصصة للألعاب.

التوافر وتنافسية السوق

لم تفصح الشركة عن أي تفاصيل تتعلق بسعر الجهاز أو موعد طرحه في الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Asus كانت قد أطلقت مؤخراً جهاز كمبيوتر صغير باسم ProArt GR1X يعمل بنفس شريحة Nvidia RTX Spark.