تحديث مبكر لنظام التشغيل

بدأت شركة ون بلس في إرسال تحديث ColorOS 17 المبني على نظام Android 17 لهاتف OnePlus 12 في 12 نوفمبر 2026. وتجاوزت الشركة الموعد المحدد سابقاً الذي كان مقرراً في 17 نوفمبر 2026. يتوفر هذا التحديث حالياً لمستخدمي الهاتف في الهند فقط، ويحمل رقم الإصدار CPH2573_17.0.0.100(EX01). يتم إرسال البرنامج عبر الهواء على دفعات، ومن المتوقع أن يستغرق وصوله إلى جميع الأجهزة أياماً أو أسابيع.

تحسينات بصرية وتصميمية

يتضمن التحديث محرك Luminous Rendering Engine لتقديم تأثيرات ضوئية ورسوم متحركة انسيابية. كما أضيف تصميم جديد للساعة ينتقل بسلاسة بين شاشة القفل والشاشة الرئيسية. وشملت التغييرات إعادة تصميم الإعدادات السريعة ودرج الإشعارات وتطبيقات النظام، مع إضافة نظام تنقل جديد يعتمد على "الجزيرة العائمة" في جميع أنحاء النظام.

تعزيز الأداء وإدارة الذاكرة

حدثت الشركة محرك Laminar Flow Engine لتحسين إدارة الذاكرة وتقليل التأخير، بالإضافة إلى منع إغلاق التطبيقات في الخلفية. أصبح النظام يدعم تشغيل الصوت من تطبيقات متعددة في وقت واحد. كما أصبحت ميزات الأمان قادرة على كشف تبديل الوجوه بالذكاء الاصطناعي في مكالمات الفيديو، ورصد الأصوات المولدة بالذكاء الاصطناعي في مكالمات الاحتيال.

مزايا الذكاء الاصطناعي والترجمة

أصبحت ميزة Mind Space قادرة على حفظ وتلخيص المستندات وإنشاء خرائط للرحلات. وتوفر ميزات AI Suggest وLive Alerts معلومات عن رحلات القطارات والطيران وحالة طلبات النقل عبر Uber وOla. أضيفت ميزة AI Highlights لتجميع الطقس وأحداث التقويم والأخبار الشائعة في مكان واحد. كما أضيف تطبيق ترجمة جديد يدعم الترجمة الفورية السريعة عبر إيماءات النقر أو الضغط على سماعات الأذن.