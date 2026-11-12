تفاصيل الحفل الموسيقي المرتقب

تستعد أوركسترا قطر الفلهارمونية لتنظيم أمسية موسيقية بعنوان «روائع العصر الذهبي: من الفرات إلى النيل». يُقام الحفل يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على خشبة مسرح «يو فينيو» في الدوحة.

قيادة فنية ومشاركة عربية

يتولى المايسترو التشيلي البلجيكي ديفيد نافارو توريس قيادة الأوركسترا خلال هذه الأمسية. كما يشارك في تقديم الفقرات الغنائية المطرب المصري أحمد عفت، إلى جانب الفنانين العراقيين زياد الهاجري ومنار دريد.

برنامج فني يجمع بين التراث والمعاصرة

يشتمل برنامج الحفل على تقديم أعمال للفنان ناظم الغزالي والمطرب ياس خضر ضمن الجزء العراقي، بينما يتضمن الجانب المصري من الأمسية تقديم مختارات من أعمال المطرب عبد الحليم حافظ.

عمل موسيقي جديد ومعالجة أوركسترالية

يشهد الحفل عرض عمل موسيقي جديد للمؤلف قتيبة النعيمي، يدمج بين الأوركسترا والكمان الشرقي ومستوحى من لحن كردي عراقي. تهدف هذه الأمسية إلى دمج التراث الموسيقي العراقي والمصري في قالب أوركسترالي معاصر، وتسعى الأوركسترا من خلال هذا العرض إلى ربط الإرث الموسيقي العربي بالأداء السيمفوني الحديث.