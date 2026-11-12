اجتماع حاسم لبحث مستقبل هوانغ

يجتمع مجلس إدارة شركة "إنفيديا" اليوم، 12 نوفمبر 2026، لاتخاذ قرار نهائي بشأن استمرار جينسن هوانغ في منصبه كرئيس تنفيذي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقارير كشفت عن علاقة غرامية ثانية تورط فيها هوانغ.

تفاصيل العلاقة المزعومة مع كيمبرلي باول

تتمحور التقارير حول علاقة مزعومة بين هوانغ وكيمبرلي باول، التي تشغل منصب نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية في الشركة. وتتضمن المزاعم ظهور الطرفين في مقطع فيديو يتبادلان فيه المودة خلال مؤتمر نظمته "إنفيديا" في مارس 2026.

سجل العلاقات والتحقيقات الجارية

سبق لهوانغ أن اعترف بوجود علاقة سابقة مع امرأة وُصفت بأنها جاسوسة صينية. وقد أكدت الشركة وهوانغ، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وجود هذه العلاقات، إلى جانب فتح تحقيق رسمي في ملابساتها.

إجراءات قانونية وقرارات فورية

استعانت "إنفيديا" بخدمات المحامي الأمريكي السابق جون إتش كيم ومكتبه القانوني "واكتيل، ليبتون، روزن آند كاتز" للتحقيق في القضية. ومع ذلك، تشير المعلومات الراهنة إلى أن مجلس الإدارة قد يتخذ إجراءً ضد هوانغ دون انتظار النتائج النهائية لهذا التحقيق.