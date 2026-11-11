كشفت تسريبات منشورة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 عن مساعي شركتي سامسونج وآبل لتطوير إصدارات ذات حجم أكبر من أجهزتهما القابلة للطي. وتشير هذه الأنباء غير المؤكدة، التي تداولها أحد المسربين عبر منصة "إكس"، إلى توسيع نطاق المنافسة في هذا القطاع التقني.

إصدارات مستقبلية مرتقبة

تستهدف الشركات طرح هذه الطرازات الضخمة في الأسواق بحلول عام 2027. ومن المحتمل أن تحمل الأجهزة الجديدة أسماء "جالاكسي زد فولد 9 بلس" من سامسونج، و"آيفون ديو 2 بلس" من آبل.

دور سامسونج ديسبلاي في التوريد

قد تعتمد آبل على شركة "سامسونج ديسبلاي" لتزويدها بالشاشات القابلة للطي ذات الأحجام الكبيرة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز المواصفات التقنية للهواتف القادمة.

تحديات التصميم وتجربة المستخدم

أثارت الخطوة مخاوف تتعلق بزيادة عرض الشاشات الخارجية لهذه الأجهزة؛ إذ يخشى البعض أن يؤدي هذا التغيير في التصميم إلى صعوبة التحكم في الهاتف باستخدام يد واحدة فقط.

الأسعار الحالية للأجهزة المتوفرة

يتوفر حالياً هاتف سامسونج "جالاكسي زد فولد 8" بسعة 256 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 1358 يورو أو 1228.99 جنيه إسترليني. كما يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت من نفس الجهاز 1973 يورو أو 1509.22 جنيه إسترليني.

في المقابل، يُباع هاتف "آيفون ديو" بسعة 256 جيجابايت و12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي بسعر 2299 يورو أو 1999 جنيه إسترليني. بينما يصل سعر نسخة 512 جيجابايت من "آيفون ديو" إلى 2549 يورو أو 2199 جنيه إسترليني.