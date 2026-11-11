اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع أوسكارسن

يستهدف ناديا مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الحصول على خدمات المهاجم الآيسلندي أوري أوسكارسن خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2026. يبلغ اللاعب من العمر 22 عاماً، ويقدم مستويات لافتة مع فريقه الحالي ريال سوسيداد.

سجل تهديفي مميز للاعب الآيسلندي

نجح أوسكارسن في تسجيل 5 أهداف خلال آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإسباني والدوري الأوروبي. هز المهاجم الدولي شباك كل من ملقا، ليلستروم، ليفانتي، ليون، ورايو فاييكانو. وتتم مقارنة أسلوبه البدني وقدراته التهديفية بالنجم إيرلينغ هالاند.

مسيرة أوسكارسن وأرقامه مع الأندية

يمتد عقد اللاعب مع ريال سوسيداد حتى عام 2030، ويشترط النادي الحصول على 20 مليون يورو على الأقل للسماح برحيله. سجل أوسكارسن 23 هدفاً في 76 مباراة مع فريقه الحالي، كما أحرز نفس عدد الأهداف في 62 مباراة خلال فترته السابقة مع نادي كوبنهاغن.

دوافع مانشستر يونايتد وتوتنهام للتعاقد

يواجه مانشستر يونايتد أزمة هجومية بسبب إصابة بنيامين سيسكو الطويلة في الركبة، بينما سجل ماتيوس كونيا هدفاً واحداً فقط في الدوري. في المقابل، يسعى مدرب توتنهام روبرتو دي زيربي لضم مهاجم صريح يناسب خطته، خاصة مع تراجع مستوى أو إصابة دومينيك سولانكي وريتشارليسون. يذكر أن توتنهام كان قد تعاقد في الصيف مع عمر مرموش مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.