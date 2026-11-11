بدأ المستخدم تجربة هاتف iPhone Duo الجديد في 5 نوفمبر 2026، حيث قضى أسبوعاً كاملاً في اختبار كفاءة الجهاز وملاءمته للاستخدام اليومي.

نمط الاستخدام اليومي للجهاز

كشفت التجربة أن المستخدم يعتمد بشكل أساسي على الشاشة الخارجية بنسبة 90% من إجمالي وقت تشغيل الهاتف. في المقابل، لا يتم اللجوء إلى فتح الشاشة الداخلية إلا في 10% فقط من الوقت المخصص للاستخدام.

الوزن وصعوبة التحكم

يعاني المستخدم من ثقل وزن الجهاز، مما يجعله صعب الاستخدام بيد واحدة. ويفضل المستخدم الاعتماد على هاتف iPhone 18 Pro عند الرغبة في استخدام الشاشة الخارجية، حيث يجدها أكثر عملية مقارنة بـ iPhone Duo.

تفضيلات الأجهزة البديلة

يرى المستخدم أن الاعتماد على جهاز iPad Pro الملحق بلوحة المفاتيح Magic Keyboard يعد خياراً أفضل من فتح شاشة هاتف iPhone Duo. وعلى الرغم من اعتباره الهاتف ابتكاراً مميزاً، إلا أنه خلص إلى أنه غير مناسب لاحتياجاته الشخصية.

ملحقات أجهزة آبل

شهدت الفترة الأخيرة انخفاض سعر سماعات AirPods Pro 3 إلى 199 دولاراً، بعد أن كان سعرها 249 دولاراً. كما تضمنت ملحقات iPhone المذكورة محول طاقة سريعاً بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى حافظة بطارية AirTag مصممة لتدوم 10 سنوات.