ثغرة أمنية تهدد خصوصية مستخدمي أجهزة آيفون

أصدرت منصة "بينانس" يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 تحذيراً لمستخدمي هواتف آيفون بشأن وجود ثغرة أمنية في نظام التشغيل iOS. أطلق الباحثون على هذا الخلل التقني اسم worse_query.

آلية عمل الثغرة وتأثيرها على البيانات

تسمح هذه الثغرة للتطبيقات الضارة بتجاوز نظام الحماية المعروف باسم "ساندبوكس" (Sandbox)، والذي يمنع البرامج من الولوج إلى ملفات بعضها البعض. ونتيجة لهذا الخلل، تصبح ملفات التطبيقات الأخرى عرضة للاختراق، مما يعرض مفاتيح المحافظ الرقمية وكلمات المرور وعبارات الاسترداد للخطر.

نطاق الإصدارات المتأثرة وموقف المعالجة

تؤثر هذه المشكلة التقنية على إصدارات iOS 26.7.1 و27.0.1 و27.2. وأكد الباحثون أن الثغرة لا تزال غير معالجة في إصدار iOS 27.2.1، كما أنها لا تزال موجودة في إصدار iOS 27.3 beta 1. وقد كشف الباحث forcequitOS عن هذه الثغرة، حيث قام بنشر إثبات تقني لها عبر منصة GitHub.

تطبيقات تستغل الثغرة وتوصيات الحماية

تم تطوير تطبيقات، من ضمنها مدير ملفات، تستغل هذه الثغرة للوصول إلى بيانات التطبيقات الأخرى وتعديلها. وحتى تاريخ 11 نوفمبر 2026، لم يتم الإبلاغ عن أي سرقات للعملات الرقمية أو هجمات فعلية مرتبطة بهذا الخلل.

دعت "بينانس" المستخدمين إلى حذف التطبيقات التي تم تحميلها من مصادر غير موثوقة. كما نصحت المنصة بضرورة تحديث نظام iOS وجميع التطبيقات إلى أحدث إصدار رسمي متاح. وطلبت من المستخدمين الذين يشكون في تعرضهم للاختراق نقل أموالهم فوراً إلى محفظة جديدة على جهاز آمن.