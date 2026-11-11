أطلقت شركة أبل في نوفمبر 2026 تحديثاً جديداً لتطبيق Apple Invites، يحمل الرقم 1.13، ويتضمن ميزتين إضافيتين لمستخدمي التطبيق المخصص لهواتف آيفون.

إضافة استطلاعات الرأي

بات بإمكان منظمي الفعاليات إدراج استطلاعات رأي ضمن دعواتهم الموجهة للضيوف. تتيح هذه الميزة للمدعوين التصويت على تفاصيل محددة تتعلق بالمناسبة، مثل اختيار قائمة الطعام أو تحديد موضوع الحفل.

مؤثرات تعبيرية جديدة

طرحت الشركة ميزة المؤثرات التعبيرية في هذا الإصدار، حيث تظهر هذه الرموز عائمة فوق الدعوة الرقمية. كما تضمن التحديث مجموعة من الإصلاحات للأخطاء البرمجية وتحسينات عامة في أداء التطبيق.

شروط الاستخدام والوصول

يُعد تطبيق Apple Invites مخصصاً حصرياً لمشتركي خدمة iCloud+، إذ يتطلب إنشاء الدعوات الرقمية تفعيل هذا الاشتراك. في المقابل، لا يحتاج الضيوف إلى امتلاك هاتف آيفون أو حساب iCloud مدفوع ليتمكنوا من الرد على الدعوات التي يتلقونها.

التوافر والأجهزة

يتوفر التطبيق حالياً للتحميل عبر متجر تطبيقات آيفون، علماً بأنه لا توجد حتى الآن نسخة مخصصة لأجهزة آيباد. يُذكر أن التطبيق قد حصل على نسخته الأولى ضمن تطبيق iMessage في وقت سابق من عام 2026.