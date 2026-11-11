تمسك المستخدمين بهاتف Galaxy S24 Ultra

أبدى مالكو هاتف Galaxy S24 Ultra تفضيلهم الواضح لتصميم ومميزات جهازهم الحالي مقارنة بالإصدارات التي أطلقتها شركة سامسونج لاحقاً. ويرى هؤلاء المستخدمون أن هذا الهاتف يمثل ذروة ما قدمته الشركة من حيث الأداء والتصميم المتكامل.

أسباب التمسك بالطراز القديم

يستند هذا التفضيل إلى تفاصيل دقيقة في التصميم، حيث يتميز S24 Ultra بإطار جانبي منحني قليلاً يمنحه راحة أكبر عند الحمل. ويجمع هذا الجهاز بذكاء بين مزايا الشاشة المسطحة والانحناء الجانبي، بينما تعتمد طرازات S25 Ultra وS26 Ultra على إطارات مسطحة بالكامل.

انتقادات للإصدارات الأحدث

شهد طراز Galaxy S25 Ultra إزالة ميزات قلم S Pen التي تعتمد على تقنية البلوتوث، ومنها استخدامه كمصراع للكاميرا عن بُعد، وهو ما دفع بعض المستخدمين لتفضيل الحواف المسطحة رغم فقدان تلك الوظائف. وفي المقابل، يرى قطاع من المستخدمين أن التحسينات في Galaxy S26 Ultra تفتقر إلى التميز الحقيقي. وقد أقدم أحد المستخدمين على إعادة هاتف S26 Ultra، مفضلاً شاشة S24 Ultra رغم إقراره بتفوق أداء وكاميرات الطراز الأحدث.

خطط الاستخدام المستقبلية

لا يرى العديد من مالكي S24 Ultra أن الهواتف الجديدة أو حتى طراز Galaxy S27 Ultra المرتقب يستحق عناء الترقية. وبدلاً من شراء أجهزة حديثة، يعبر المستخدمون عن استعدادهم لاستبدال بطاريات هواتفهم الحالية. كما يخطط البعض للاحتفاظ بأجهزتهم التي تعجبهم بتصميمها الصندوقي الشبيه بسلسلة Note حتى انتهاء دعم التحديثات في عام 2031.