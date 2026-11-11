تتويج أردني في داكار

أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أحمد الدهامشة الميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب التي أقيمت بمدينة داكار، وذلك في منافسات وزن تحت 73 كغم. وقد أُعلن عن هذا الإنجاز الرياضي يوم 11 تشرين الثاني 2026.

الدهامشة يصف المنافسة بالتحدي

أكد الدهامشة أن المشاركة في هذه البطولة شكلت تحدياً رياضياً مهماً في مسيرته. كما أبدى سعادته البالغة بتمثيل الأردن والوقوف على منصة التتويج كصاحب للمركز الأول.

عوامل النجاح ودعم الفريق

نَسَبَ اللاعب هذا الفوز إلى جهوده الشخصية المستمرة، بالإضافة إلى دور الجهازين الفني والإداري في دعمه. واعتبر هذا الفوز إنجازاً بارزاً يُضاف إلى سجل مسيرته الرياضية.

طموحات مستقبلية للمنتخب

يرى الدهامشة أن انتزاع الميدالية الذهبية يمثل حافزاً قوياً له ولزملائه في المنتخب الوطني لتحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً. وأوضح أن هذا المركز الأول يعزز طموحه للمشاركة في البطولات القادمة، حيث يتطلع لتمثيل الأردن بصورة مشرفة في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.

مواصلة التدريب والإنجاز

يعدّ اللاعب هذا الفوز دافعاً أساسياً لمواصلة التدريب المكثف. ويسعى من خلال ذلك إلى تحقيق إنجازات جديدة ترفع اسم الأردن عالياً في المحافل الدولية.