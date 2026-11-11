تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات صرف المقررات والسلع التموينية لشهر نوفمبر 2026 للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن مقيدين على ما يقارب 21 مليون بطاقة تموينية بجميع أنحاء الجمهورية.

تتم عمليات الصرف بانتظام عبر أكثر من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالي التموين، فروع مشروع «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً لتلبية احتياجات المواطنين.

قيمة الدعم التمويني ونصيب الفرد على البطاقة التموينية

حددت وزارة التموين قواعد صرف الحصص التموينية شهرياً على النحو التالي:

نصيب الفرد حتى المستفيد الرابع: يُصرف لكل فرد مقيد على البطاقة دعم نقدي شهري بقيمة 50 جنيهاً .

نصيب الفرد الخامس وما يليه: يُصرف له دعم بقيمة 25 جنيهاً شهرياً.

حصة السكر: يُصرف كيلو سكر واحد لكل فرد مقيد على البطاقة بسعر 12.60 جنيه وبحد أقصى 6 أكياس سكر للبطاقة الواحدة.

حصة الزيت: تُصرف زجاجة زيت واحدة (800 مل) لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 30 جنيهاً وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

جدول أسعار أبرز السلع التموينية لشهر نوفمبر 2026

توفر وزارة التموين نحو 31 سلعة أساسية وتكميلية على قائمة المنظومة، وإليك الأسعار الرسمية المعتمدة لأهم السلع المتداولة:

اسم السلعة التموينية الوزن / الحجم السعر التمويني المدعم (جنيه) السكر المعبأ 1 كيلوجرام 12.60 جنيه الزيت الخليط 800 مللي 30.00 جنيه الدقيق المعبأ (ورقي/بلاستيك) 1 كيلوجرام 18.00 جنيه المكرونة المعبأة 800 جرام 17.00 جنيه المكرونة المعبأة 400 جرام 8.50 جنيه العدس المجروش 500 جرام 21.00 جنيه الفول المعبأ 500 جرام 9.00 جنيه التونة المفتتة 140 جرام 18.00 جنيه الجبنة البيضاء (تتراباك) 250 جرام 7.50 جنيه مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جرام 25.00 جنيه الشاي الناعم 40 جرام 5.00 جنيه الصلصة (معجون طماطم) 300 جرام 8.00 جنيه

إرشادات هامة للمواطنين أثناء صرف المقررات