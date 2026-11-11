تواصل محطات الوقود ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز في كافة محافظات جمهورية مصر العربية الالتزام بـ الأسعار الرسمية المعتمدة للمنتجات البترولية، والصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المسؤولة عن المراجعة الدورية لأسعار الوقود وفق معادلة سعرية تراعي أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف العملة المحلية.

تأتي هذه الأسعار لضمان استقرار حركة النقل الداخلي ونقل البضائع والمحاصيل الزراعية، مع تكثيف الحملات الرقابية من قِبل مباحث التموين ومديريات التموين لضبط أي تجاوزات أو محاولات للتلاعب بالتعريفة المقررة.

قائمة الأسعار الرسمية للبنزين والسولار في محطات الوقود

يوضح الجدول التالي التسعيرة المعتمدة للمنتجات البترولية للتر الواحد في جميع المحطات على مستوى الجمهورية:

المنتج البترولي السعر الرسمي للتر / المتر (جنيه) بنزين 95 أوكتين 24.00 جنيه بنزين 92 أوكتين 22.25 جنيه بنزين 80 أوكتين 20.75 جنيه السولار (الديزل) 20.50 جنيه الكيروسين 20.50 جنيه الغاز الطبيعي لتموين السيارات (لكل متر مكعب) 13.00 جنيه

أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري

حددت وزارة البترول والثروة المعدنية أسعار بيع أسطوانات غاز البوتاجاز من داخل مستودعات التوزيع الرسمية كالتالي:

الأسطوانة المنزلية (وزن 12.5 كجم): تباع بسعر 275 جنيهاً تسليم باب المستودع (مع إضافة تكلفة نقل وتوصيل رمزية حسب كل منطقة عند التوصيل للمنازل).

الأسطوانة التجارية (وزن 25 كجم): المخصصة للمطاعم والمنشآت التجارية بسعر 550 جنيهاً تسليم المستودع.

كيف تحدد لجنة التسعير التلقائي أسعار المواد البترولية؟

تعتمد اللجنة في قراراتها على آلية موضوعية محددة تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية:

متوسط السعر العالمي لبرميل خام برنت خلال الربع السنوي السابق. سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وفق بيانات البنك المركزي. تكاليف التشغيل والتكرير والنقل والشحن وتكاليف الموانئ في السوق المحلي.

ويستهدف هذا النموذج تقليص عجز الموازنة العامة للدولة مع الحفاظ على استمرارية توفير كافة الاحتياجات البترولية لكافة قطاعات الدولة بصورة منتظمة ودون أي نقص في الإمدادات.