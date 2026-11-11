تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر اهتماماً بالغاً من قِبل المقاولين والمطورين العقاريين والمواطنين الراغبين في البناء أو التشطيب، نظراً لتأثيرها المباشر على تكلفة قطاع التشييد والبناء وأسعار الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.
تتحدد أسعار طن الحديد بناءً على تكاليف استيراد خام البيليت عالمياً، أسعار الطاقة والغاز للمصانع، وسعر صرف العملات الأجنبية، بينما تعتمد أسعار الأسمنت على حركة الإنتاج المحلي وتكاليف النقل وتوزيع الطاقة الإنتاجية بين الشركات.
أسعار طن حديد التسليح اليوم في المصانع والشركات المصرية
يوضح الجدول التالي متوسط أسعار طن الحديد (تسليم أرض المصنع) ومتوسط السعر المتوقع للمستهلك النهائي بعد احتساب تكاليف النقل وهوامش ربح الموزعين:
الشركة المصنعة
سعر أرض المصنع (جنيه)
السعر التقريبي للمستهلك (جنيه)
حديد عز (الأطوال)
40,850 - 41,416
44,000 - 44,600
حديد بشاي
39,800
43,200
حديد العتال
39,500
42,800
حديد المصريين والمراكبي
39,400
42,500
الحديد الاستثماري (مصانع الدرفلة)
38,500 - 39,100
41,500 - 42,000
أسعار طن الأسمنت اليوم في السوق المصري
سجلت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي الرمادي استقراراً في مستويات التسليم للشركات والمستهلكين وفقاً للبيانات التالية:
نوع الأسمنت / الشركة
متوسط سعر الطن للمستهلك (جنيه)
متوسط الأسمنت الرمادي العام
4,000 - 4,070 جنيه
أسمنت السويس
3,950 جنيه
أسمنت الفهد
4,000 جنيه
أسمنت السويدي
3,650 جنيه
أسمنت وادي النيل والنصر
3,600 - 3,610 جنيه
عوامل تباين أسعار مواد البناء بين المحافظات
تختلف أسعار مواد البناء المعروضة للمستهلك بفروق طفيفة بين محافظة وأخرى؛ ويرجع ذلك أساساً إلى:
مسافة النقل البري: فالمحافظات البعيدة عن مصانع الإسكندرية والسويس (مثل محافظات الصعيد والوادي الجديد) تتحمل تكاليف شحن ونولون أعلى.
حجم الطلب والمخزون: تؤثر كميات الشراء لدى كبار تجار الجملة في الحصول على خصومات تجارية تنعكس إيجابياً على سعر المستهلك.
تسهيلات السداد: يختلف السعر النقدي الفوري عن البيع الآجل المعتمد في بعض المشروعات الكبرى.
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