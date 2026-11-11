تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر اهتماماً بالغاً من قِبل المقاولين والمطورين العقاريين والمواطنين الراغبين في البناء أو التشطيب، نظراً لتأثيرها المباشر على تكلفة قطاع التشييد والبناء وأسعار الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.

تتحدد أسعار طن الحديد بناءً على تكاليف استيراد خام البيليت عالمياً، أسعار الطاقة والغاز للمصانع، وسعر صرف العملات الأجنبية، بينما تعتمد أسعار الأسمنت على حركة الإنتاج المحلي وتكاليف النقل وتوزيع الطاقة الإنتاجية بين الشركات.

أسعار طن حديد التسليح اليوم في المصانع والشركات المصرية

يوضح الجدول التالي متوسط أسعار طن الحديد (تسليم أرض المصنع) ومتوسط السعر المتوقع للمستهلك النهائي بعد احتساب تكاليف النقل وهوامش ربح الموزعين:

الشركة المصنعة سعر أرض المصنع (جنيه) السعر التقريبي للمستهلك (جنيه) حديد عز (الأطوال) 40,850 - 41,416 44,000 - 44,600 حديد بشاي 39,800 43,200 حديد العتال 39,500 42,800 حديد المصريين والمراكبي 39,400 42,500 الحديد الاستثماري (مصانع الدرفلة) 38,500 - 39,100 41,500 - 42,000

أسعار طن الأسمنت اليوم في السوق المصري

سجلت أسعار طن الأسمنت البورتلاندي الرمادي استقراراً في مستويات التسليم للشركات والمستهلكين وفقاً للبيانات التالية:

نوع الأسمنت / الشركة متوسط سعر الطن للمستهلك (جنيه) متوسط الأسمنت الرمادي العام 4,000 - 4,070 جنيه أسمنت السويس 3,950 جنيه أسمنت الفهد 4,000 جنيه أسمنت السويدي 3,650 جنيه أسمنت وادي النيل والنصر 3,600 - 3,610 جنيه

عوامل تباين أسعار مواد البناء بين المحافظات

تختلف أسعار مواد البناء المعروضة للمستهلك بفروق طفيفة بين محافظة وأخرى؛ ويرجع ذلك أساساً إلى: