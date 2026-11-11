استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، وسط توازن ملحوظ في حركة العرض والطلب واستمرار توافر السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية ومستلزمات الإنتاج.

يأتي هذا الاستقرار في إطار السياسة النقدية المرنة المتبعة من قِبل البنك المركزي المصري، والتي ساهمت في تعزيز الثقة بالعملة المحلية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية

سجلت شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات في البنوك المصرية المستويات التالية في تعاملات اليوم:

اسم البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك المركزي المصري (متوسط السوق) 53.49 53.62 البنك الأهلي المصري 53.50 53.60 بنك مصر 53.50 53.60 البنك التجاري الدولي (CIB) 53.52 53.62 بنك الإسكندرية 53.50 53.60 مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) 53.55 53.65 بنك القاهرة 53.50 53.60 بنك فيصل الإسلامي 53.50 53.60

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم

سجلت أبرز العملات المتداولة في السوق المصري المستويات التالية وفقاً للتحديث الصادر عن البنك الأهلي المصري:

اليورو الأوروبي: سجل نحو 56.70 جنيه للشراء، و 57.10 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: سجل نحو 68.20 جنيه للشراء، و 68.65 جنيه للبيع.

الريال السعودي: سجل نحو 14.23 جنيه للشراء، و 14.29 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: سجل نحو 14.54 جنيه للشراء، و 14.59 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: سجل نحو 173.80 جنيه للشراء، و 174.90 جنيه للبيع.

تحليل حركة سوق الصرف وأسباب الاستقرار

يرجع خبراء الاقتصاد ثبات أسعار الصرف خلال الفترة الراهنة إلى استقرار تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات السياحة وقناة السويس وعائدات الصادرات المصرية، إلى جانب استمرار البنوك في تلبية طلبات المستوردين بسلاسة ودون وجود قوائم انتظار، مما قضى بشكل كامل على أي فجوة بين السعر الرسمي وأسواق الصرف الموازية.