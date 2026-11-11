تُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي (National Geographic Abu Dhabi) من أهم القنوات الثقافية المجانية المفتوحة في العالم العربي، حيث استطاعت عبر سنوات من البث المتميز تقديم محتوى علمي واستكشافي شيق باللغة العربية المدبلجة الفصحى، مما جعلها الوجهة الأولى لعشاق الطبيعة، علوم الفضاء، الهندسة العملاقة، وأسرار الحياة البرية.

تعتمد القناة في بثها على تقنيات تصوير سينمائي متطورة توفر تجربة بصرية فائقة النقاء للمشاهد من داخل منزله وبدون تشفير.

بيانات تردد ناشيونال جيوغرافيك 2026 بتقنية HD على نايل سات

للحصول على جودة العرض الفائقة (Full HD)، يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الموضح أدناه مع الانتباه لمعدل الترميز (30000):

البيان القيمة المحددة القمر الصناعي نايل سات (Nilesat 7°W) التردد 11411 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 30000 (ثلاثون ألفاً) معامل تصحيح الخطأ (FEC) 3/4 التعديل DVB-S2 / 8PSK

ملاحظة مهمة: يرجى ملاحظة أن معدل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك HD هو 30000 وليس 27500 كما هو معتاد في معظم القنوات، وعدم كتابة هذا الرقم بدقة قد يؤدي إلى عدم العثور على القناة أثناء البحث.

تردد القناة بجودة SD للأجهزة العادية

بالنسبة للمشاهدين الذين يمتلكون أجهزة استقبال عادية لا تدعم تقنية HD، يمكنهم متابعة البث القياسي (SD) عبر التردد التالي:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

أشهر البرامج والسلاسل الوثائقية المعروضة على القناة

تعرض القناة باقة من البرامج الحائزة على جوائز عالمية، والتي تستقطب نسب مشاهدة عالية جداً، ومن أبرزها: