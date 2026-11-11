منذ تأسيسها عام 2008 على يد الأستاذ خالد مقداد، تظل قناة طيور الجنة الفضائية (Toyor Al Janah) أيقونة إعلام الطفل العربي والمدرسة الأولى للأناشيد الهادفة التي ربت أجيالاً متعاقبة على المبادئ الإسلامية والروح الوطنية والتربية الإيجابية.

تتميز القناة بتقديم نجوم حقيقيين من الأطفال الذين يشاركون جمهورهم تفاصيل يومياتهم المدرسية والأسرية، مما خلق ارتباطاً وثيقاً بين المشاهد الصغير وشاشة طيور الجنة.

جدول تردد قناة طيور الجنة 2026 على نايل سات

يمكن ضبط تردد القناة على أجهزة الاستقبال العادية والحديثة عبر البيانات التالية:

البيان القيمة الصحيحة القمر الصناعي نايل سات (Nilesat 201) التردد 11274 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 نظام البث DVB-S / MPEG-4 (HD)

تردد طيور الجنة على عرب سات بدر

كما تبث القناة عبر عرب سات لتغطية كامل دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وشمال إفريقيا:

القمر: عرب سات (Arabsat Badr 4)

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

أهم ما تقدمه قناة طيور الجنة للطفل العربي

لا يقتصر محتوى طيور الجنة على التسلية فقط، بل تعتمد القناة استراتيجية تعليمية مدروسة تهدف إلى: