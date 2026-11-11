تحولت شخصية «لولو» الكرتونية إلى الصديقة المفضلة لكل طفل عربي، حيث استطاعت قناة وناسة للأطفال (Wanasah TV) في فترة قياسية أن تتصدر قوائم مشاهدات قنوات الأطفال بفضل أناشيدها الخفيفة وإيقاعاتها المرحة التي تجذب الصغار من عمر عام وحتى سن المدرسة.

تعتمد القناة في محتواها على الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والألوان الجذابة، مع التركيز على غرس العادات الصحية والسلوكيات اليومية السليمة بأسلوب فكاهي غير مباشر.

بيانات تردد قناة وناسة 2026 على نايل سات (Nilesat)

يمكن لجميع العائلات في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا استقبال القناة بدون أي رسوم اشتراك عبر التردد التالي:

العنصر بيانات الضبط القمر الصناعي نايل سات (Nilesat) التردد 11430 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة SD / HD

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات 2026

للمتابعين عبر القمر الصناعي عرب سات، يتوفر التردد بأعلى جودة للبث المستقر كالتالي:

العنصر بيانات الضبط القمر الصناعي عرب سات (Arabsat) التردد 11270 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

أشهر أغاني شخصية «لولو» على شاشة وناسة

تقدم القناة باقة متواصلة من الأغاني التي يرددها الأطفال طوال اليوم، ومن أشهرها:

أغنية «لولو صارت شرطية»: التي تشجع الأطفال على النظام ومساعدة الآخرين.

أغنية «حرامي سرق لولو»: واحدة من أكثر الأغاني شهرة ومرحاً بين الصغار.

أغنية «دادا ميدو»: الموجهة لتعليم العناية بالطفل الصغير وإظهار المودة الأسرية.

أغنية «مين اللي كسر اللعبة»: التي تعلم الأطفال فضيلة الاعتراف بالخطأ وتجنب الكذب.

أغنية «لولو والحيوانات»: للتعرف على أصوات الحيوانات وأشكالها.

طريقة حل مشكلة انقطاع إشارة قناة وناسة

في حال واجهت ضعفاً في الإشارة أو تقطيعاً في الصوت، تأكد أولاً من دقة توجيه طبق الدش، وتحقق من إدخال معدل الترميز 27500 والاستقطاب عمودي (V) وليس أفقي (H)، ثم قم بإعادة البحث الشبكي لتثبيت القناة بكامل قوتها.