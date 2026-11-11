تجربة مكثفة وتنزيل تطبيق المساعدة

التقط الكاتب أكثر من ألف صورة مستخدماً جهاز Samsung Galaxy Z Flip 7 كعدسة ثانوية. ويمكن للمستخدمين الحصول على أداة Camera Assistant الإضافية إما عبر حزمة Good Lock أو من خلال متجر Galaxy Store.

مزايا السرعة وتخفيف حدة الصور

يحتوي التطبيق المذكور على زر اختصار لتقريب الصورة مرتين مباشرة داخل واجهة العرض. كما يشتمل على خاصية تمنح الأولوية لسرعة التركيز البؤري. إضافة إلى ذلك، تقدم الأداة وظيفة Photo softening بهدف تخفيف الصرامة الزائدة في التفاصيل. وتتوزع مستويات هذه الخاصية على درجتين هما المتوسط والعالي.

خيارات حفظ الإعدادات والمرشحات المرئية

تتيح المنصة إمكانية تثبيت الخيارات المفضلة وأنماط التشغيل ومنع عودتها للوضع الافتراضي عند إغلاق البرنامج. وفي سياق متصل، وفرت الشركة مرشحات سابقة التجهيز تتضمن Crystal وBlanc وPop وRetro film وSunbeam. وقد أضاف محرر المقال مرشحاً يحمل اسم Frosty من إنتاج الشركة، إضافة إلى مرشح Cardiff المقدم من تطبيق Camera360.