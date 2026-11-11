إطلاق حاسوب محمول بشاشة متطورة

أزاحت شركة أبل الستار عن جهاز «ماك بوك برو» جديد كلياً، وهو مزود بشاشة «بروليد إكس دي آر». وقد جرى نشر هذه التفاصيل يوم الأربعاء، 11 نوفمبر 2026.

إعادة هندسة الحرارة لأجل الأداء

أوضحت شركة أبل أنها طورت هندسة حرارية معمارية جديدة بالكامل، مع إعادة تصميم نظام التبريد من الصفر. وأكدت الشركة أن هذا التعديل يمنح شرائح «إم 5 برو» و«إم 5 ماكس» أداءً مستداماً مذهلاً. كما يعتمد التصميم المعماري الجديد على توجيه الهواء الدافئ بعيداً عن الشاشة.

اختبار بصري يوضح مسار الهواء

رصد موقع «ماك وورلد» أسلوباً مبسطاً وذكياً ابتكره أحد صانعي المحتوى على يوتيوب لمراقبة التغيرات في آلية التبريد. وفي هذا السياق، عرضت قناة «جيكروان» تسجيلاً مصوراً استعان بآلة ضباب للمقارنة بين طراز «ماك بوك برو» القديم المزود بشاشة «ميني ليد» والإصدار الجديد الذي يحمل شاشة «بروليد إكس دي آر».

مقارنة النتائج والوضع المغلق

أبانت التجربة المصورة أن الإصدار السابق يوجه الهواء الساخن نحو الأمام والأعلى باتجاه الشاشة، بينما يحول الإصدار الجديد السخونة باتجاه مؤخرة الحاسوب عبر المفصلة. وأسفرت مشاهد الاختبار عن تحسن كبير وملحوظ في كفاءة التبريد حين يكون الحاسوب المحمول مطبقاً وموصولاً بشاشة عرض خارجية.