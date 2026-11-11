افتتاح مركز صيانة بحلة جديدة

أزاحت شركة سامسونج هولندا اللثام عن مركزها للخدمة في أمستردام-نورد، وذلك يوم 9 نوفمبر 2026. شهد المركز عمليات توسعة واسعة النطاق شملت إعادة تصميم ديكوراته الداخلية بالكامل.

استقبل الفرع زواره بتقديم وجبات خفيفة كورية لأول 100 زبون حضروا الافتتاح. تمثلت الوجبة في علبة رقائق برينجلز تحمل نكهة دجاج الباربكيو الكوري.

خدمات الدعم التقني والإصلاح السريع

يستقبل المركز العملاء الذين تعاني أجهزة سامسونج الخاصة بهم من أعطال أو لا تعمل بالشكل المطلوب. يتواجد في المكان طاقم عمل لتقديم الإرشادات والمشورة التقنية للزوار.

يستفيد أصحاب المواعيد المسبقة من خدمة الإصلاح السريع التي تستغرق ساعة ونصف الساعة فقط. تضمن هذه الخدمة إعادة الأجهزة إلى أصحابها في زمن قياسي.

شاحنات الصيانة المتنقلة

خصصت الشركة شاحنة إصلاح لتغطية طلبات الدعم الفني عبر مختلف أنحاء منطقة أمستردام. تتجه هذه الشاحنة نحو مواقع العملاء سواء في المكاتب أو المنازل.

تحتوي المركبة على معدات متكاملة تمكن الفنيين من إتمام عمليات الصيانة الأساسية مباشرة. تشمل تلك الأعمال الشائعة تبديل الشاشات التالفة وتغيير البطاريات.