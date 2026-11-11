قرار برفع عدد الأندية المشاركة

وافق مساهمو الدوري الممتاز على زيادة عدد فرق البطولة من أربعة عشر فريقاً إلى خمسة عشر فريقاً لموسم ألفين وسبعة وعشرين. وتعد هذه المرة الأولى التي يلعب فيها الدوري بخمسة عشر نادياً. ونقل الدوري قراره إلى مجلس اتحاد رغبي.

تغييرات سابقة في هيكل المسابقة

زاد الدوري عدده من اثني عشر فريقاً إلى أربعة عشر فريقاً في موسم ألفين وستة وعشرين. وانضمت فرق برادفورد بولز ويورك نايتس وتولوز أولمبيك في موسم ألفين وستة وعشرين. وخرج فريق سالفورد ريد ديفلز في موسم ألفين وستة وعشرين بعد حملة صعبة مالياً في عام ألفين وخمسة وعشرين.

تاريخ أعداد الفرق المشاركة

اقتصر عدد فرق الدرجة الأولى على اثني عشر نادياً طوال معظم فترات وجوده. وشارك أربعة عشر فريقاً في الدوري في عام ألفين، وفي الفترة من عام ألفين وتسعة إلى عام ألفين وأربعة عشر، وفي الموسم الماضي.

خطوات تشكيل لجنة التقييم

سيضع مجلس اتحاد رغبي معايير ويشكل لجنة لإدارة عملية التقييم. وسترفع توصية في الوقت المناسب.