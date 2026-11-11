تفاصيل أسعار ومواصفات طرازات إل جي

طرحت شركة إل جي تلفزيون إل جي بي 6 في الأسواق بقيمة مادية تقدر بـ 1,300 دولار. يعمل هذا الإصدار بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

يصل سعر تلفزيون إل جي جي 5 ذي الحجم 97 بوصة إلى 25,000 دولار. يحمل هذا الموديل معدل تحديث يبلغ 165 هرتز.

طرحت الشركة أيضاً تلفزيونات إل جي مايكرو آر جي بي إيفو بثلاثة قياسات مختلفة. تشمل هذه القياسات أحجام 75 و86 و100 بوصة.

خصومات سوني وتجهيزات منافذ التوصيل

تراجع سعر تلفزيون سوني براسيا 6 أوليد ليصل إلى 2,000 دولار. جاء هذا السعر بعد تخفيضات بلغت نسبة 40 بالمئة على الطراز الذي طرح خلال عام 2025.

يحتوي تلفزيون سوني براسيا 8 الثاني على منفذي إتش دي إم آي 2.1. يبلغ معدل تحديث هذا الجهاز 120 هرتز.

خيارات سامسونج وروكو وبدائل التكلفة

يتميز تلفزيون سامسونج إس 95 إتش بهيكل خارجي يحمل إطاراً فضي اللون. يختلف هذا الشكل عن الطراز السابق سامسونج إس 95 إف الذي تميز بلون أسود بالكامل.

يبلغ سعر تلفزيون روكو برو سيريز أوليد 1,200 دولار. صدرت هذه المعطيات بتاريخ 11 نوفمبر 2026.