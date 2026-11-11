توقف صناعة المركبة وإعادة توجيه القدرات

أوضح إيلون ماسك عبر تغريدة نُشرت يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026، أن وقف تصنيع سيارة سايبرتراك لا يرتبط بضعف أرباحها. وأكد أن القرار يعود إلى تحويل الطاقة الإنتاجية نحو طراز سايبركاب الجديد بالكامل.

وأشار ماسك إلى أن إقامة منشأة تصنيع ذات إنتاجية ضخمة تظل عملية بالغة الصعوبة. وأضاف أن المركبة الجديدة مصممة لتكون سيارة أجرة روبوتية مخصصة لراكبين اثنين فقط.

العقبات التنظيمية والسياسية للملياردير

واجهت سيارة سايبرتراك قيوداً صارمة داخل القارة الأوروبية بسبب افتقارها لمعايير الأمان المعتمدة. وجاءت هذه العراقيل نتيجة حوافها الحادة التي تمثل خطراً مباشراً على المشاة وغيرهم من مستخدمي الطرق.

وعلى الصعيد السياسي، صرف إيلون ماسك ما يقارب نصف مليار دولار خلال الانتخابات النصفية بغية حماية أغلبية الحزب الجمهوري، غير أن تلك الجهود باءت بالفشل. وقرر رجل الأعمال ترك ولاية كاليفورنيا مستقراً في ولاية تكساس.

بيئة المريخ وتفاصيل الصحافة التقنية

تسجل درجات الحرارة على سطح كوكب المريخ مستويات متدنية للغاية تصل إلى ناقص 128 درجة مئوية. وفي سياق منفصل، أصدرت مجلة وايرد تقريراً تعريفياً خلال عام 2025.