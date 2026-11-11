تفاصيل قرار اللجنة المستقلة حول ركلة الجزاء

أكدت لجنة أحداث المباريات الرئيسية يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 خطأ عدم احتساب ركلة جزاء لصالح نادي ليفربول في مواجهته ضد أرسنال على ملعب أنفيلد. جاء التصويت بنتيجة أربعة أصوات مقابل صوت واحد لصالح استحقاق الركلة بعد قيام يوريان تيمبر بجذب قميص ألكسندر إيساك.

انتهت المباراة بفوز أرسنال بهدف وحيد أحرزه اللاعب كاي هافيرتس. وقعت حادثة الجذب في الدقيقة 21 من تاريخ الأول من نوفمبر عندما حاول المهاجم ضرب كرة عرضية أرسلها برادلي باركولا برأسه.

تباين آراء أعضاء اللجنة وحكام الفيديو

صوت ثلاثة أعضاء مقابل عضوين لصالح ضرورة تدخل حكم الفيديو المساعد ستيوارت أتويل لتوجيه الحكم أندي مادلي نحو مراجعة الشاشة الجانبية بسبب وجود خطأ واضح. اعتبر أحد الأعضاء أن فترة الجذب القصيرة لم تؤثر بوضوح على تقدم المهاجم.

أوضح عضوان آخران أن تقدير التأثير يخضع للذاتية مما يجعل الحالة لا ترقى للحد اللازم لتدخل تقنية الفيديو. أشار ديرموت غالاغر إلى اختلاف الرؤية بحسب زوايا التصوير، حيث ظهرت زاوية الحكم خالية بينما بدت زاوية الفيديو بالحركة البطيئة مدانة للفاعل.

مواقف المدربين واللاعبين والتحليلات

صرح مدرب ليفربول أندوني إيراولا بأن المهاجم حُرم من فرصة تسجيل مؤكدة لولا شد القميص، وأبدى نيته مطالبة اللاعب بالسقوط أرضاً في المرات المقبلة بعد بقائه واقفاً خلال اللقطة. أكد فيرجيل فان ديك مشاهدته للقطة واحتسابها سابقاً، متسائلاً عن جدوى الشكوى بوجود كاميرات عديدة.

ذكر جيمي كاراجر أن الهداف تعرض للجذب على مسافة سبعة ياردات مما حرمه من ضرب الكرة وطالب بتقنية الفيديو بأداء مهامها. قال إيان رايت إن المهاجم لا يحتاج للمبالغة لأن عملية الجذب كافية تماماً لاستحقاق الجزاء، مؤكداً خطأ غرفة الفيديو.

وصف غاري نيفيل رد فعل اللاعب بعدم المبالغة بالشكوى أثناء الاستعداد للتسجيل بأنه غير طبيعي. رأى داني ستوريدج أن المفترض بالمهاجم كان السقوط ورفع ذراعيه للتعبير عن الغضب بدلاً من البقاء على قدميه.

اعتبر جاي بوثرويد اللقطة من أضوح ركلات الجزاء نظراً لأن الجذب أعاق زخم التقدم نحو الأمام ومنع ضرب الكرة. أعلن ميكيل أرتيتا من جهته أنه لم يشاهد الواقعة مجدداً وليس لديه أي تعليق عليها.