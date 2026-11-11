تغطية عالمية ومستشعرات أمريكية

قامت شركة جوجل يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ بتوسيع نظام تنبيهات الزلازل المخصص لنظام أندرويد لكي يغطي أكثر من مئتي دولة ومنطقة. وكان النظام يقتصر في السابق على ثماني وتسعين دولة فقط.

تعتمد التحذيرات الخاصة بالهواتف في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية على شبكة تضم ألف وستمائة وخمسة وسبعين مستشعراً زلزالياً موزعة في ولايات كاليفورنيا وأوريغون واشنطن.

حوادث سابقة وتجارب في فنزويلا

شهد شهر فبراير ٢٠٢٥ حدوث إنذار كاذب لنظام التنبيه داخل البرازيل. وفي شهر يونيو، تعرضت فنزويلا لهزات أرضية بلغت قوتهما اثنتين من عشرة وخمس من عشرة على مقياس رغتر.

وصلت تنبيهات جوجل الخاصة بالهزات الأرضية في فنزويلا إلى أحد عشر مليوناً وأربعمائة ألف شخص.

مستويات الإنذار الثلاثة للمستخدمين

يرسل نظام أندرويد تنبيه «كن على وئام» عندما يرصد زلزالاً بقوة أربع وخمس من عشرة أو أكثر ويتوقع هزات خفيفة. ويصنف علماء الزلازل الهزات الخفيفة عند المستوى الثالث أو الرابع على مقياس ميركالي المعدل.

يرسل النظام نفسه تنبيه «كن مستعداً» للزلازل الكبيرة التي تصاحبها هزات خفيفة إلى معتدلة. كما يصدر النظام تنبيه «تحرك الآن» عندما يتعرض المستخدم لهزات بقوة خمسة أو أكثر على مقياس ميركالي.