استبعاد من الأراضي الأسترالية

أكدت التقارير غياب اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً جاكوب بيثيل عن الرحلة الرياضية إلى أستراليا. جاء هذا القرار نتيجة تعرض ركبته اليمنى لتورم، مما دفع الجهاز المعني إلى إبعاده.

تلقى الجراح المختص في المملكة المتحدة التقارير الطبية الخاصة بحالة الركبة. وشوهد الرياضي خلال الحصص التدريبية يوم الأربعاء، على أن يتوجه إلى بلاده بنهاية هذه الأيام السبعة.

سجل الإصابات وموعد العودة

أجريت للرياضي عملية جراحية في ذات المفصل مع نهاية شهر أغسطس. ولم يشارك في المواجهة التجريبية التي جرت في ملعب واكا مع انقضاء عطلة الأسبوع الماضي.

امتدت فترة غياب بيثيل عن المنافسات منذ اللقاء الثالث في أوديات أمام الهند في ملعب لوردز خلال شهر يوليو. وفي سياق متصل، استُبعد لاعب الكرة السريعة جوش تونغ الأسبوع الفائت بسبب إصابة في إصبع القدم.

تعديلات التشكيلة وجدول المنافسات

التحق كل من جيمس كولز وإدي جاك بالتشكيلة في وقت مبكر. وقد جاء هذا الانضمام بعد الفراغ من سلسلة مواجهات جرت في الكاريبي.

انطلقت منافسات اليوم الواحد في مدينة بيرث يوم الجمعة. وتبدأ المواجهة الاختبارية الأولى أمام جنوب إفريقيا بتاريخ 17 ديسمبر، بينما تلعب مباراة الإحماء الوحيدة في دربان قبل سبعة أيام من اللقاء الاختبارتي الأول.