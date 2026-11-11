توسيع نطاق ميزة التعرف على الأصوات

أعلنت شركة آبل يوم الأربعاء، 11 نوفمبر 2026، عن دمج تقنية التعرف على الأصوات في الإصدارات الجديدة مثل Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4. تستطيع هذه الخاصية التقاط خمسة عشر صوتاً متنوعاً وتوجيه تنبيهات فورية للمستخدمين.

تشمل الأصوات المرصودة صفارات الإنذار وأجراس الأبواب والإنذارات المختلفة. تخدم هذه التقنية الأفراد الصم وضعاف السمع، إضافة إلى الأفراد الذين يستعملون سماعات حجب الضوضاء في حياتهم اليومية.

متطلبات التشغيل والتكامل مع الهواتف

تشترط هذه التقنية وجود ساعة Apple Watch Series 12 أو طراز Ultra 4 متصلاً بهاتف iPhone 11 أو إصدار أحدث، أو هاتف iPhone SE من الجيل الثاني فما فوق، شريطة عمل الأجهزة بنظام iOS 27.

تنتقل إعدادات الميزة تلقائياً إلى الساعة في حال كان المالك قد شغلها مسبقاً على هاتفه الذكي. ويستطيع الأفراد تدريب هواتف آيفون على التقاط أصوات أجهزة أو أبواب أو تنبيهات خاصة بهم.

الخصوصية ومعايير الأمان والسلامة

تتم معالجة كافة المعلومات الصوتية محلياً داخل عتاد أجهزة آبل بشكل كامل. وتمتنع الشركة عن تسجيل أو حفظ أي مواد صوتية أثناء التشغيل.

تنبه توجيهات آبل المستخدمين من الاعتماد على هذه الخاصية كوسيلة أمان رئيسية في ظروف الطوارئ أو الإصابات أو الأخطار أو لأغراض الملاحة.