طرحت شركة أبل حواسيب ماك بوك برو الجديدة المزودة بشاشات بتقنية أولييد وخاصية اللمس.

وزن الأجهزة والهيكل الخارجي

سجل حاسوب ماك بوك برو PROLED الذي يعمل باللمس وزناً يبلغ 1.82 كجم مقارنة بالطراز السابق الذي سجل 2.14 كجم. بلغ وزن طراز 14 بوصة المسمى PROLED مبلغ 1.38 كجم مقابل 1.60 كجم للطراز السابق ذي شاشة 14 بوصة نوع إم 5 برو.

انخفض وزن الهيكل المصنوع من الألومنيوم بواقع 92 جراماً. أصبحت وحدة الشاشة الكاملة أخف بواقع 101 جرام على الرغم من دعمها لخاصية اللمس. انخفض وزن البطارية بمقدار جرامين اثنين. أصبح وزن لوحة التعقب أقل بمقدار 8 جرامات ليصل المجموع إلى 203 جرامات من الوزن الموفر.

التصميم الداخلي والقطع

يحتوي الغطاء السفلي على أربعة براغي فقط مقارنة بثمانية براغي في السابق مما سهل عملية فتح الجهاز. تتطلب إزالة منفذ يو إس بي سي ولوجود قطع أخرى فك لوحة المنطق الأساسية. تم تثبيت منفذ إتش دي إم آي ووحدة التخزين إس إس دي لحاماً على اللوحة ولا يمكن استبدالهما.

تقنيات الشاشة وشعار أبل

تستخدم شاشات أولييد صمامات ثنائية عضوية باعثة للضوء حيث يمتلك كل بكسل إضاءة خلفية خاصة به. تعتمد شاشات إل سي دي التقليدية على إضاءة خلفية عند الحافة أو خلف البكسلات. تستبدل شاشات ميني ليِد المصابيح بشريحات إضاءة لتحسين جودة وقوة الإضاءة الخلفية. توفر شاشات أولييد درجات لون أسود حقيقية وتباين أعلى دون وجود هالات ضوئية حول العناصر المضيئة.

تستخدم الحواسيب القديمة إضاءة شاشات الكريستال السائل الخلفية لإنارة شعار أبل المضيء على الغطاء الخلفي. وضعت شركة أبل إضاءة خلفية مستقلة مخصصة للشعار تحتوي على أربعة صمامات ليد وبعض المشتتات لتوزيع الضوء بالتساوي خلف الشاشة.