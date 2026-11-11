وصول أمير قطر إلى أنطاليا

حطّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رحاله في مدينة أنطاليا التركية يوم الأربعاء. وجاء هذا الوصول للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ "كوب 31".

قمة قادة الدول والحكومات

تزامن هبوط الزيارة مع بداية قمة قادة الدول والحكومات المنعقدة يومي الأربعاء والخميس. واشتمل جدول أعمال القمة على خطابات وعدة لقاءات ثنائية.

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

افتُتحت الجلسة بكلمتين ألقاهما كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وكانت فعاليات مؤتمر "كوب 31" قد انطلقت يوم الاثنين مسجلة الاستضافة الأولى من نوعها لتركيا.

مواضيع النقاش وجدول الأعمال

تستمر أعمال هذا التجمع البيئي حتى تاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026. وتتولى أستراليا إدارة دفة المفاوضات الجارية خلال المؤتمر.

تصدرت ملفات التمويل المناخي مباحثات القمة. وشملت النقاشات أيضاً آليات التكيف مع تداعيات تغير المناخ إضافة إلى التحول نحو قطاع الطاقة النظيفة.