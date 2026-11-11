انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ في أنطاليا

أدلى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بتصريحات يوم الأربعاء، مؤكداً أن الحالة المالية لبلاده تتسم بقوة بالغة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة تحت مسمى قمة التمويل العالمي ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 31 في ولاية أنطاليا الواقعة جنوبي تركيا.

بدأت أعمال هذا المؤتمر يوم الاثنين بمشاركة تركيا كمضيف لأول مرة، وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بينما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات. ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات بحث التمويل المناخي، وآليات التكيف مع تداعيات تغير المناخ، فضلاً عن الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

مؤشرات الاقتصاد ومواجهة تبعات الزلزال

وصل الدين العام في تركيا إلى نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ عجز الموازنة قرابة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالرغم من رصد ما يزيد على 100 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة جراء الزلزال.

استراتيجية قطاع الطاقة وخفض الواردات

تعتمد تركيا على شراء أكثر من 70 بالمئة من متطلباتها الأساسية من الطاقة من الخارج. وخلال السنوات العشر الماضية، بلغت نفقات استيراد النفط والغاز الطبيعي نحو 600 مليار دولار.

تستهدف الحكومة استمرار الضخ الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة بغية خفض الاعتماد على واردات الطاقة وتحسين القدرة التنافسية للبلاد. وتعمل تركيا على رفع القدرة التوليدية للكهرباء من طاقة الرياح والشمس لتبلغ 175 جيجاواط مع حلول عام 2040، إضافة إلى السعي نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053.