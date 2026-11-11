انطلاق أعمال قمة أنطاليا المناخية

توجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، إلى مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في قمة قادة العالم يومي 11 و12 نوفمبر 2026. وتجري هذه المشاركة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31" برعاية رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا.

محطات دولية سابقة لأمير البلاد

حضر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في نيويورك بتاريخ 23 سبتمبر 2014 تحت شعار تحفيز العمل. وشارك في 15 نوفمبر 2016 في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين "كوب 22" في مراكش المغربية، وذلك عقب دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016. كما تواجد في قمة العمل المناخي بنيويورك في 23 سبتمبر 2019، وحضر جلسة تحالف التمويل المناخي وتسعير الكربون بجانب إيمانويل ماكرون وأندرو هولنيس، وأعلن حينها عن تقديم قطر مساهمة مالية قدرها 100 مليون دولار أمريكي لمساندة الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً.

وشارك أمير قطر في 1 نوفمبر 2021 في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين "كوب 26" في غلاسكو الإسكتلندية بالمملكة المتحدة. وعلى هامش ذلك المؤتمر، أعلنت مؤسسة قطر وشركة "رولز رويس" عن عقد شراكة لتأسيس مركز عالمي للابتكار في تكنولوجيا المناخ إثر اجتماع مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. وحضر أيضاً في 1 ديسمبر 2023 مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين - والصحيح "كوب 28" - المقامة في مدينة إكسبو دبي.

استضافات قطرية وسجل معاهدات البيئة

استضافت الدوحة مؤتمر الأطراف الثامن عشر "كوب 18" سنة 2012، والذي أسفر عن اعتماد تعديل الدوحة لبروتوكول كيوتو. وانضمت دولة قطر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال عام 1996، وبروتوكول كيوتو في 2005، واتفاق باريس في 2016، قبل أن تودع تصديقها عليه عام 2017.

خطط وطنية لخفض الانبعاثات

تخطط دولة قطر لتطبيق إجراءات خاصة بخفض الانبعاثات بما يوازي تقليص 42 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون مع حلول عام 2040.