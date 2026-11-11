تعتبر عملية توثيق العقود وتثبيتها رقمياً الخطوة الأساسية لحفظ حقوق كل من المؤجر والمستأجر في السوق العقاري، وتلعب المنصات الرقمية الحديثة دوراً محورياً في تنظيم هذه العلاقة بكل شفافية وسرعة. يهدف هذا الدليل إلى توضيح الشروط والخطوات اللازمة لإتمام هذه العملية بنجاح ودون عناء، مستنداً إلى القواعد التنظيمية المعمول بها لضمان توافق العقد مع الأطر القانونية السارية.

الدخول إلى البوابة الرقمية المخصصة للخدمات العقارية وتسجيل الدخول بحساب مستخدم نشط. اختيار خدمة إنشاء أو تسجيل عقد جديد من قائمة الخدمات الرئيسية المتاحة على الواجهة. إدخال بيانات العقار بدقة، وتحديد رقمه التنظيمي وعنوانه التفصيلي كما هو مدون في الوثائق الرسمية. إضافة بيانات الطرفين (المؤجر والمستأجر) عبر إدخال أرقام الهوية والبيانات الشخصية الصحيحة. تحديد شروط التعاقد الأساسية، والتي تشمل قيمة القسط الإيجاري، طريقة الدفع، وتاريخ بدء ونهاية مدة الإيجار. مراجعة كافة الشروط والبنود المدخلة بعناية فائقة للتأكد من خلوها من أي أخطاء مطبعية أو رقمية. إرسال العقد للموافقة الإلكترونية من الطرف الآخر لاستكمال دورة التوثيق المعتمدة. حفظ نسخة رقمية من العقد الموثق بعد اكتمال كافة الموافقات وإتمام عملية الاعتماد بنجاح.

الشروط الأساسية لصحة التسجيل

لكي يقبل العقد ويجتاز مراحل التدقيق الإلكتروني، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التنظيمية. يشترط أن يكون العقار مرخصاً ومطابقاً للاستخدام السكني أو التجاري المعلن عنه. كما يجب أن يتمتع طرفا العقد بالأهلية القانونية الكاملة لإبرام التعاقد، وأن تكون هوياتهم سارية المفعول وقت تقديم الطلب. من الهام جداً تطابق البيانات المالية المدخلة مع الاتفاق الفعلي بين الطرفين، وعدم وجود أي نزاعات قضائية قائمة تتعلق بذات العقار.

المستندات والمعلومات المطلوبة

تتطلب العملية توفير بيانات دقيقة لا غنى عنها، تشمل أرقام الهويات الوطنية أو الإقامات المعتمدة للأطراف المعنية، وصك الملكية أو المستند القانوني الذي يثبت حق المؤجر في إدارة العقار وتأجيره. كما ينبغي تحديد الحساب البنكي المعتمد لتحويل الدفعات الإيجارية وفقاً لما تحدده النظم والتعليمات الظاهرة على المنصة الرسمية.

ملاحظات هامة لتفادي رفض العقد

يُنصح دائماً بالتحقق من صحة جميع الأرقام والتواريخ قبل الضغط على زر الإرسال النهائي. الأخطاء البسيطة في أرقام الهويات أو قيمة الإيجار قد تؤدي إلى تعليق الطلب أو رفضه. وفي حال وجود أي استفسارات حول الرسوم المقررة أو طرق الدفع المتاحة، يمكن للمستخدم الرجوع إلى جدول التكاليف والتعليمات الإرشادية التي توفرها الجهة المختصة عبر قنواتها الرسمية لضمان إتمام الإجراءات بصورة سليمة وقانونية.