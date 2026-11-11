توسيع شبكة موردي بطاريات الجيل السادس

كشفت مجموعة «بي إم دبليو» يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 عن اعتماد شركتي «سامسونج إس دي إي» و«إل جي إنرجي سولوشن» لتزويد طرازاتها الكهربائية المستقبلية بالبطاريات. وانضمت المؤسستان الكوريتان الجنوبيتان إلى شركتي «كاتل» و«إي في إي إنرجي» الصينيتين ضمن قائمة موردي خلايا الطاقة عالية الجهد للجيل السادس.

جددت «سامسونج إس دي إي» تعاونها المستمر منذ 17 عاماً مع الشركة الألمانية عبر اتفاق لتوفير وحدات أسطوانية فئة 46 مخصصة لمنصة السيارات الكهربائية «نوي كلاسي». وتعتمد حزم الجيل السادس على نوعين من الخلايا الأسطوانية بقطر 46 ملم، وهما الطراز 4695 بارتفاع 95 ملم والطراز 46120 بارتفاع 120 ملم.

مزايا تقنية وأداء متطور

تحقق خلايا البطاريات الأسطوانية المستحدثة زيادة في كثافة الطاقة تصل إلى 20 بالمئة قياساً بالخلايا المنشورية المستخدمة حالياً. وتمنح هذه المنظومة مسافة سير أطول بنسبة تصل إلى 30 بالمئة لكل شحنة واحدة، إلى جانب تقليص زمن الشحن بنحو 30 بالمئة.

خطة الإنتاج والتوطين الإقليمي

تعتمد صانعة السيارات الألمانية منهجية التوطين عبر الحصول على خلايا البطاريات من مواقع قريبة لمصانع تجميع المركبات في مناطق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتساهم هذه الخطوة في تقصير مسافات النقل وتأمين شبكات التوريد وتعزيز القيمة الاقتصادية الإقليمية.

تقيم «سامسونج إس دي إي» خط تصنيع خاصاً بالفئة 46 داخل منشأتها الحالية بمدينة غود في المجر لمواكبة هذا التوسع. ومن المقرر أن ينطلق الإنتاج التجاري الجماعي خلال العام 2028.