مساحات واسعة وإنتاج وفير من الزيتون

شهدت محافظة البلقاء بتاريخ 11 تشرين الثاني 2026 فعاليات موسم قطاف الزيتون. وأوضح مدير مديرية زراعة محافظة البلقاء، المهندس قيس أبو عميرة، أن رقعة الأراضي المزروعة بالزيتون في البلقاء تبلغ نحو 110 آلاف دونم. وقدر المهندس قيس أبو عميرة حجم الإنتاج المتوقع من زيت الزيتون في المحافظة خلال الموسم الحالي بنحو 4 آلاف طن.

وبين المهندس قيس أبو عميرة أن قطاع زيت الزيتون في البلقاء يعتمد على 10 معاصر منتشرة في مناطق المحافظة لخدمة المزارعين والمستهلكين. وقال صاحب معصرة، يوسف الجزازي، إن المنشأة تستقبل المواطنين لشراء الزيت ومتابعة عمليات العصر. وأضاف أن الموسم الحالي جاء بدرجة جيدة بفضل أمطار الموسم الماضي.

فرص عمل ومكاسب معيشية للمزارعين

أكد مزارعون أن فترة القطاف توفر فرص عمل للعمال وترتقي بالأوضاع المعيشية للأسر. كما تمنح المنتجين سيولة مالية تساعدهم في تلبية متطلباتهم الحياتية. وذكر علاء أن موسم جني ثمار الزيتون يمنحه وعائلته فرصة عمل ومقابلاً مادياً عن كل كيلوغرام يتم جنيه.

وأشارت أم أحمد إلى أن موسم الزيتون يتيح لأسرتها الحصول على أجر نظير جمع الثمار لتغطية احتياجات الأسرة. وأوضح مربي المواشي، أبو أحمد البقور، أن أوراق الزيتون الناتجة عن عمليات التنظيف والفرز تستخدم لتغذية المواشي وتقليل كلفة الأعلاف. كما أشار المواطن محمد عرايضة إلى أن مخلفات عصر الزيتون تستخدم بعد تجفيفها كوقود للتدفئة في فصل الشتاء.

إقبال جماهيري وتجربة شراء مباشرة

ذكر صاحب مزرعة زيتون، محمد الغنانيم، أن تسويق الزيت مباشرة بعد عصره يسهل عمليات البيع ويعزز التواصل المباشر بين المنتج والمستهلك. وأفادت أم جمال بأن شراء الزيت من المعصرة يمنحها اطمئناناً تاما لجودة المنتج ويتيح لها متابعة مراحل العصر بأنفسها. وبين المواطن محمد القيسي أن توجهه إلى البلقاء أتاح له تذوق الزيت في موقع إنتاجه والتعرف على مراحل استخراجه عن قرب.

وأكد الزائر الكويتي أبو نادر أنه ينتظر الموسم سنوياً لشراء الزيت الأردني مباشرة لأسرته وأشقائه. وبين أن هذا هو موسمه الخامس على التوالي في شراء الزيت من الأردن.