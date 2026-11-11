شراكة استراتيجية لتوليد الطاقة المتجددة

أبرمت كل من المملكة العربية السعودية وتركيا عقداً رسمياً لإقامة مشروعات طاقة رياح تبلغ قدرتها ثلاثة جيجاوات داخل الأراضي التركية. تندرج هذه الشراكة ضمن خطة للطاقة المتجددة تقدر بخمسة جيجاوات جرى التوافق عليها مسبقاً خلال العام الحالي. تتولى شركة "أكوا باور" السعودية زمام قيادة هذا البرنامج الحيوي.

أوضح وزير الطاقة التركي، ألبارسلان بيرقدار، أن بلاده تعمل على توثيق تعاونها الاستراتيجي في قطاع الطاقة مع الرياض. وأشار إلى أن غايته تتمثل في بلوغ معيار قدرة منخفضة الكربون يستدعي تدشين عشرة جيجاوات من القدرات الجديدة كل عام.

تفاصيل المرحلة الأولى والمشروعات الشمسية

تشمل المرحلة الأولى للبرنامج تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية تصل قدرتها إلى جيجاواتين موزعة على منطقتي سيفاس وكرامان. خصصت السعودية نحو ملياري دولار لتمويل هذين المشروعين الشمسيين اللذين تبلغ طاقتهما المجمعة جيجاواتين. سوف تغطي هذه المرحلة متطلبات الكهرباء لنحو 2.1 مليون منزل فور دخولها الخدمة.

أكد الوزير بيرقدار في تصريحات سابقة أن كافة الاستثمارات ستعتمد كلياً على مصادر التمويل الخارجي، إلى جانب الحصول على تسهيلات ائتمانية مقدمة من هيئات مالية عالمية. تبلغ طاقة الرياح المستحدثة عشرين بالمئة من إجمالي القدرة الحالية لتوليد طاقة الرياح في تركيا.

أهداف استراتيجية ومستهدفات الرؤية المستقبلية

تطمح الرياض إلى إنتاج نحو خمسين بالمئة من الكهرباء اعتماداً على مصادر متجددة مع حلول عام 2030. كما تسعى العاصمة السعودية للوصول إلى الحياد الكربوني التام بحلول عام 2060. تندرج استراتيجيات الطاقة هذه ضمن برنامج "رؤية 2030" الذي يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.