تحديد نوع البشرة بدقة من خلال ملاحظة إفرازات الدهون أو الشعور بالجفاف طوال اليوم. قراءة ملصق عبوة واقي الشمس للتأكد من تناسبه مع طبيعة البشرة، سواء كان مخصصاً للتحكم باللمعان أو للترطيب العميق. تنظيف الوجه بغسول لطيف ومناسب لنوع البشرة قبل وضع واقي الشمس. توزيع كمية تعادل ملء أصبعين من واقي الشمس على الوجه والرقبة بالتساوي قبل الخروج بخمس وعشرين دقيقة. إعادة تطبيق واقي الشمس كل ساعتين عند التعرض المباشر لأشعة الشمس أو بعد السباحة والتعرق.

الفرق الجوهري بين واقي الشمس للبشرة الدهنية والبشرة الجافة

تختلف احتياجات البشرة الدهنية تماماً عن البشرة الجافة عند اختيار واقي الشمس. البشرة الدهنية تفرز كميات زائدة من الزيوت، مما يجعلها عرضة لظهور البثور واللمعان المزعج، ولهذا تتطلب أنواعاً خالية من الزيوت وتمنح مظهراً مطفأً غير لامع. في المقابل، تعاني البشرة الجافة من نقص الترطيب والتقشر المستمر، وتحتاج إلى تركيبة غنية بمكونات مرطبة تحبس الماء داخل الجلد وتمنع جفافه طوال اليوم.

المكونات الأساسية والملمس المناسب لكل نوع بشرة

للحصول على أفضل حماية دون الإضرار بصحة الجلد، يجب الانتباه إلى قوام المنتج والمواد الفعالة داخله:

البشرة الدهنية: يُفضل استخدام المنتجات ذات القوام الخفيف مثل الجل أو السائل سريع الامتصاص، والتي تحمل عبارات تدل على عدم التسبب في انسداد المسام، وتحتوي غالباً على مواد ماصة للدهون مثل السيليكا.

يُفضل استخدام المنتجات ذات القوام الخفيف مثل الجل أو السائل سريع الامتصاص، والتي تحمل عبارات تدل على عدم التسبب في انسداد المسام، وتحتوي غالباً على مواد ماصة للدهون مثل السيليكا. البشرة الجافة: يُفضل الاعتماد على الكريمات الغنية التي تحتوي على مرطبات طبيعية مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين، لضمان حماية الجلد من الجفاف الناتج عن التعرض للشمس والهواء.

أخطاء شائعة عند تطبيق واقي الشمس وكيفية تجنبها

يقع الكثيرون في أخطاء تقلل من فعالية الحماية، مثل وضع كمية غير كافية من المنتج على الوجه، أو إغفال منطقة الرقبة والأذنين. كما أن الاعتماد على واقي الشمس مرة واحدة في بداية اليوم يعد خطأ شائعاً، إذ يفقد المنتج فعاليته مع مرور الوقت والتعرض للعوامل الجوية. يجب الالتزام بكمية كافية وتجديد الطبقة بانتظام لضمان حماية مستمرة طوال فترة النهار.

معايير اختيار المنتج الأفضل من المتاجر

عند البحث عن المنتج المناسب، يجب التركيز على عامل الحماية واسع الطيف الذي يحمي من أشعة الشمس بنوعيها الضارين. يُنصح دائماً بمراجعة قائمة المكونات المكتوبة على العبوة أو استشارة أخصائي الجلدية المعتمد لتحديد النوع الأنسب حسب الحالة الفردية للجلد، حيث تختلف الاستجابة من شخص لآخر بناءً على العوامل البيئية ونمط الحياة.