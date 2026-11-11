تاريخ الأرقام وتكلفة التخصيص

ظهرت قمصان اللاعبين الحاملة للأرقام للمرة الأولى في عام 1911. اعتاد اللاعبون الأساسيون ارتداء الأرقام المحصورة بين واحد و11 حتى تسعينيات القرن الماضي.

تبلغ تكلفة إضافة رقمين على قميص أرسنال المنزلي لموسم 2026-27 ثمانية جنيهات إسترلينية. تفرض مانشستر سيتي رسوم تخصيص قدرها 16 جنيهًا إسترلينياً للقمصان سواء احتوت على اسم أو رقم فقط.

القيم السوقية للأرقام القياسية

يسجل الرقم 10 أعلى قيمة سوقية إجمالية في البطولة بواقع 766 مليون يورو. يحمل الرقم 9 قيمة سوقية إجمالية قدرها 752 مليون يورو بينما تبلغ قيمة الرقم 7 نحو 683.5 مليون يورو.

يحقق الرقم 41 أعلى متوسط قيمة سوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل مساهمة عدة لاعبين مثل ديكلان رايس وهاري أماس وإستيفاو وجاكوب رمزي.

توزيع الأرقام في الأندية

لم يرتدِ أي لاعب في الأندية الحالية للبطولة الرقم صفر قط. استُخدمت كافة الأرقام من واحد إلى 99 بواسطة نادٍ واحد على الأقل، بينما تنحصر الأرقام غير المستخدمة فقط فيما فوق الرقم 45.

لم يصدر نادي برينتفورد ومانشستر سيتي الرقم 46 أبداً، بينما أصدر برينتفورد الرقم 99 ومانشستر سيتي الرقم 98. يقتصر أعلى رقم ارتداه أي لاعب في صفوف نادي تشيلسي على الرقم 81.

حالات خاصة وقصص الانتقالات

يعتمد إيفرتون على اللاعب الثاني الذي يحمل الرقم 10 خلال موسم 2026-27، بينما يخلو الفريق تماماً من اللاعبين الحاملين للرقَمين 7 و9. تجاوزت الأهداف المسجلة بواسطة اللاعبين أصحاب الأرقام المرتفعة 1300 هدف للرقم 14 وأكثر من 1100 هدف للأرقام الواقعة بين 17 و20.

اشترى اللاعب خوان سوتو سيارة بقيمة 92000 دولار أو 69000 جنيه إسترليني لصالح زميله بريت باتي نظير الحصول على الرقم 22 عند انضمامه إلى نيويورك ميتس في العام الماضي.