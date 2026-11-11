شهدت السوق المصرفية المصرية تراجعاً جديداً في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، ليصل سعر الصرف إلى 53.34 جنيه، مسجلاً انخفاضاً قدره 0.36 جنيه، بنسبة هبوط بلغت 0.67 بالمئة مقارنة بتعاملات اليوم السابق، وهو تحرك يعكس حالة العرض والطلب المستمرة داخل الصاعات المالية.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.34 جنيه اليورو 59.58 جنيه الريال السعودي 14.21 جنيه الجنيه الإسترليني 71.20 جنيه الدينار الكويتي 171.66 جنيه الدرهم الإماراتي 14.52 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

أداء العملات الأوروبية والعربية

لم يقتصر التراجع على الورقة الأمريكية وحدها، بل امتد ليشمل باقي العملات العربية والأجنبية الرئيسية التي يتابعها المتعاملون والمستوردون بحذر صباح كل يوم.

سجل اليورو الأوروبي 59.58 جنيه متراجعاً بمقدار 0.48 جنيه، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 71.20 جنيه بانخفاض ملحوظ قدره 0.68 جنيه. وعلى الصعيد العربي، سجل الدينار الكويتي 171.66 جنيه منخفضاً بواقع 1.08 جنيه، وبلغ الريال السعودي 14.21 جنيه بتراجع 0.10 جنيه، مسجلاً نفس قيمة التراجع للدرهم الإماراتي الذي وصل إلى 14.52 جنيه.

ماذا تعني هذه التحركات للمواطن؟

تؤثر هذه التغيرات اليومية بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد وأسعار السلع المستوردة والخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية. يراقب المستهلكون والشركات هذه التحركات اللحظية بعين الاعتبار لتقدير ميزانياتهم اليومية وحركة الأسواق بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرارات شرائية جديدة خلال تعاملات الأسبوع.