استهلت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 على ارتفاع طفيف، ليحافظ المعدن الأصفر على مساره الصاعد مقارنة بتعاملات الأمس، متأثراً بالتحركات العالمية للأوقية.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 7,142 جنيه ذهب عيار 21 6,249 جنيه ذهب عيار 18 5,356 جنيه الجنيه الذهب 49,992 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 4,063.20 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

تفاصيل الأعيرة والجنيه الذهب

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم 7,142 جنيه مصري، مرتفعاً بقيمة 7.58 جنيه مصري بنسبة صعود بلغت 0.11 بالمئة عن اليوم السابق. أما عيار 21، الأكثر اقبالاً بين المشترين، فوصل سعر الجرام الواحد منه إلى 6,249 جنيه مصري، مسجلاً زيادة قدرها 6.64 جنيه مصري، بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 بالمئة أيضاً.

وبالنسبة للعيار الأدنى انتشاراً، بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,356 جنيه مصري، محققاً ارتفاعاً بواقع 5.69 جنيه مصري، وبنسبة 0.11 بالمئة. وفي نفس السياق، وصل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن ثمانية جرامات من عيار 21، إلى 49,992 جنيه مصري، بزيادة بلغت 53.08 جنيه مصري، وبنفس نسبة الارتفاع اليومية.

السوق العالمي والأوقية

على الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب 4,063.20 دولار أمريكي، مرتفعة بمقدار 31.60 دولار أمريكي بنسبة صعود بلغت 0.78 بالمئة مقارنة باليوم السابق. ونظراً لأن الأوقية الواحدة تعادل 31.1 جرام، فإن الأسعار المحلية ترتبط بشكل مباشر بحركة هذه الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار.

تتحرك الأسعار المحلية صعوداً أو هبوطاً استجابة مباشرة لتلك المؤشرات الخارجية، إضافة إلى حجم الطلب الفعلي داخل السوق المحلي، مما يجعل المتابع لحركة الصاغة يعتمد على هذه المعطيات لتقدير تكلفة الشراء أو الادخار اليومية بدقة.